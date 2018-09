Về thăm con dịp 2/9, cô gái 9X bị chồng đâm tử vong

Thứ Ba, ngày 04/09/2018 09:46 AM (GMT+7)

Từ Hà Nội về quê thăm con dịp nghỉ lễ 2/9, cô gái 9X bị chồng đâm tử vong.

Đối tượng Đinh Trọng Hoan.

Ngày 4/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình xác nhận, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp với Công an huyện Tiền Hải điều tra làm rõ vụ án Đinh Trọng Hoan (SN 1991, quê xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) sát hại vợ là chị Lương Thị Dung (SN 1990, ở xã Tây An, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Thông tin ban đầu, Hoan và chị Dung kết hôn cách đây khá lâu và có một con trai chung nay đã 6 tuổi. Hoan làm việc tại công ty may ở huyện Tiền Hải, còn chị Dung hiện làm việc tại Hà Nội. Nhân dịp được nghỉ lễ 2/9, chị Dung về thăm con đang ở nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tiền Phong, xã Tây An. Sau giờ làm Hoan cũng về nhà bố mẹ vợ gặp chị Dung.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, chị Dung và Hoan sau đó xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. Bực tức, Hoan cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Hoan bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an huyện Tiền Hải đã bắt giữ được Hoan khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn huyện Tiền Hải.

Cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của Hoan.