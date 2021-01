Lọt vào “mắt thần” , 2 “cẩu tặc” bỏ lại ô tô tháo chạy lúc rạng sáng

Thứ Tư, ngày 13/01/2021 10:48 AM (GMT+7)

Qua camera an ninh, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đi ô tô có hành vi trộm chó nên tổ chức kiểm tra.

Lực lượng công an thu giữ 7 con chó cùng nhiều tang vật khác

Rạng sáng 13/1, qua camera giám sát an ninh, Công an xã Phú An (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) phát hiện 2 đối tượng đi trên xe ô tô BKS: 61A - 216.05 có hành vi bắt trộm chó tại tại khu vực ngã ba Sông Hương (ấp Bến Giảng, xã Phú An).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn để kiểm tra. Tuy nhiên, khi thấy công an 2 đối tượng đi trên ô tô không chấp hành mà nhấn ga lao ô tô thẳng vào xe lực lượng công an rồi tẩu thoát.

Tại hiện trường, trên chiếc ô tô hai đối tượng dùng làm phương tiện trộm chó lực lượng chức năng phát hiện 7 con chó bị kích điện quấn băng keo, súng xung điện bắn chó, 1 bịch bột ớt…

Hiện lực lượng chức năng đang được điều tra vụ việc, truy bắt 2 đối tượng có liên quan.

