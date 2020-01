Trưởng công an xã bị "cẩu tặc" đánh gãy mũi

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 14:00 PM (GMT+7)

Trong lúc đuổi trộm chó, ông Năm bị 2 đối tượng hung hãn ném chai thủy tinh vào mặt, gãy mũi phải phẫu thuật.

Ông Năm bị 2 đối tượng trộm chó ném gãy mũi (Ảnh L.P)

Sáng 10/1, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT đang truy tìm 2 đối tượng trộm chó hành hung trưởng công an xã.

Theo trung tá Tuệ, trước đó vào 13h ngày 2/1, ông Nguyễn Văn Năm (53 tuổi, Trưởng công an xã Nghi Thịnh) đang đứng ngoài cổng của gia đình thì thấy hai thanh niên lạ mặt có dấu hiệu bất thường đi qua nên lấy xe máy đi theo. Biết có người theo dõi, hai đối tượng đã quay xe lại và dùng chai thủy tinh ném thẳng vào mặt ông Năm khiến nạn nhân bị gãy mũi phải phẫu thuật.

Đến tối 3/1, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện 2 đối tượng là Nguyễn Đình Quang (29 tuổi), Nguyễn Quang Trung (30 tuổi, trú ở xã Nghi Xuân) khi chúng đang tiêu thụ chó trộm được. Khi bị vây bắt, 2 kẻ hung hãn đã lấy đao, kiếm chống trả khiến 1 chiến sỹ gãy ngón tay út và xương bàn tay phải.

“Hiện, chúng tôi đang đấu tranh xem hai đối tượng trộm chó kia có phải là người đánh anh Năm không”, trung tá Tuệ nói.

