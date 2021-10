Dùng dao chém chết người vì nghi ngờ là ma Ngũ Hải

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Do nghi ngờ nạn nhân L.M.G là ma Ngũ Hải, đối tượng Lầu Mí Hùng ở Hà Giang đã dùng dao chém chết người...

Thông tin từ Bộ Công an ngày 26/10 cho biết, cả nước phát hiện 59 vụ phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 1 vụ giết người, cướp tài sản (Trà Vinh); 3 vụ giết người (Hà Giang, Kon Tum, Hà Tĩnh); 1 vụ cướp tài sản (TP Hồ Chí Minh); 1 vụ chống người thi hành công vụ (Ninh Thuận)...

Đáng chú ý, 14h30 ngày 24/10, tại xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, do mê tín dị đoan, Lầu Mí Lùng (SN 1993) đã dùng dao chém chết L.M.G (SN 1974) do nghi ngờ người này là ma Ngũ Hải. Công an địa phương đã bắt giữ Lầu Mí Lùng để điều tra, xử lý.

Ảnh minh họa.

Công an các địa phương đã điều tra, làm rõ 21 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tạm giữ 60 đối tượng; triệt phá 23 vụ phạm tội về ma túy, tạm giữ 32 đối tượng; bắt 20 vụ đánh bạc, xử lý 120 đối tượng; bắt 10 đối tượng truy nã. Điển hình, ngày 23/10, tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội bắt 5 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy, thu giữ hơn 3kg ma túy tổng hợp. Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Trong đó, lực lượng Công an xã phát hiện 9 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật (1 vụ sử dụng súng trái phép, 2 vụ gây rối trật tự công cộng; 2 vụ liên quan ma túy; 3 vụ cờ bạc; 1 vụ liên quan kinh tế); bắt, xử lý 24 đối tượng.

Tính đến ngày 25/10, Công an các đơn vị, địa phương đã thu nhận gần 60 triệu hồ sơ căn cước công dân (CCCD); đã in hơn 49,7 triệu thẻ CCCD. Riêng trong ngày 25/10 đã thu nhận 81.665 hồ sơ; in 374.397 thẻ CCCD.

Công an 9 địa phương (Hà Nội, Hải Phòng, Cao Bằng, Hòa Bình, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum) đã thu hồi 14 khẩu súng, hơn 380kg pháo nổ và một số viên đạn, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Điển hình, 23h ngày 24/10, tại xã Quỳnh Giang huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Công an địa phương phá chuyên án, bắt 3 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép, thu giữ hơn 380kg pháo nổ. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng...

