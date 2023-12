Hai đối tượng sử dụng hung khí xông vào nhà dân cướp tài sản

Trước đó, vào trưa ngày 12/12, chị G. (ngụ huyện Bình Chánh) đang ở nhà chăm cháu thì có một nam thanh niên lẻn vào và lấy trộm 2 chiếc ĐTDĐ đang cắm sạc. Phát hiện kẻ trộm, chị G. tri hô thì đối tượng rút dao thủ sẵn trong người, kề cổ uy hiếp chị G.

Do lo sợ lại đang có trẻ nhỏ ở nhà nên chị G. không dám la lên nữa. Thấy vậy nam thanh niên cầm 2 chiếc điện thoại chạy ra ngoài rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương truy xét.

Đối tượng Kiều Công Chánh và Thái Văn Lộc.

Chỉ sau vài giờ gây án, cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ. Công an cũng đã thu hồi 2 chiếc điện thoại mà các đối tượng cướp được. Qua xác minh, Chánh và Lộc đều là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã nhiều lần đi cai nghiện.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]