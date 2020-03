Vụ cháy 3 người tử vong ở Hưng Yên: Trưng cầu giám định để điều tra

Thứ Ba, ngày 17/03/2020 11:23 AM (GMT+7)

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong

Ngày 17/3, tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, trưng cầu Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an giám định để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 3 người trong một gia đình tử vong ở Hưng Yên vào đêm 15/3.

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trước đó, đêm 15/3, tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu, Hưng Yên) đã xảy ra vụ cháy nhà tại gia đình ông Vương Gia Mười (SN 1963). Do vụ cháy xảy ra lúc nửa đêm, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên đã dẫn đến hậu quả thương tâm.

3 người tử vong là ông Mười, bà Đào Thị Chiến (SN 1965, vợ ông Mười) và Vương Gia Cao Thắng (học sinh lớp 6, con ông Mười). Ngoài ra, còn 1 cháu ngoại của ông Mười đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội.

