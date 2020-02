Lời khai ban đầu của anh vợ ra tay sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Thứ Năm, ngày 20/02/2020 16:54 PM (GMT+7)

Sau hơn 1 ngày kể từ khi gây án, Dương Quang Bình bước đầu đã khai nhận nguyên nhân với cán bộ điều tra.

Dương Quang Bình thời điểm bị bắt giữ ngay sau khi gây án.

Liên quan đến vụ NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại, ngày 20/2, một cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết, sau hơn 1 ngày kể từ khi gây án, nghi phạm Dương Quang Bình (SN 1977, trú phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) đã bước đầu khai nhận nguyên nhân với cán bộ điều tra.

Theo vị cán bộ này, tại trụ sở công an, Bình khai nguyên nhân Bình gây án do những mâu thuẫn trong cuộc sống từ trước, đồng thời nam nghi phạm tại thời điểm gây án cũng uống rượu say.

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong người Bình có nồng độ cồn. Đơn vị vẫn đang tiếp tục kiểm tra xem Bình có sử dụng ma túy hay không.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng, nạn nhân trong vụ án.

Trước đó, tối 18/2, tại ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, Dương Quang Bình có biểu hiện “ngáo đá” đã tự đốt xe máy, dùng dao đâm chết em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, Phó đoàn trưởng đoàn ca kịch, Nhà hát vũ kịch Việt Nam, cùng trú phường Chương Dương).

Sau đó, đối tượng này phá mái tôn đột nhập vào nhà nạn nhân để đe dọa 6 người trong gia đình em gái, trong đó có 3 cháu nhỏ.

Nhận tin báo, cảnh sát 113 Công an quận Hoàn Kiếm đã cử lực lượng xuống hiện trường tiếp cận, khống chế Dương Quang Bình để đưa về trụ sở công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dương Quang Bình đã có 2 tiền sự, trong đó 1 liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản, 1 liên quan đến ma túy và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Đến ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình để điều tra về hành vi Giết người.

