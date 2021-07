Linh cảm bất an của người cha già có con trai bị sát hại khi đi đòi nợ

Thứ Hai, ngày 12/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

"Trong hơn nửa năm qua, gia đình tôi luôn mong ngóng tin tức của con trai, chỗ nào quen biết, bạn bè gia đình đều hỏi thăm nhưng không ai hay. Tôi đã có dự cảm không lành sẽ xảy ra...", bố nạn nhân nghẹn ngào.

Những ngày qua, sự việc anh D.C.C (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) mất tích hơn 7 tháng trong quá trình đi đòi nợ tại một gia đình trên phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương) khiến dư luận địa phương đặc biệt quan tâm.

Vào tối 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Cao Tài Năng (SN 1981), trú tại phường Bình Hàn (TP. Hải Dương). Đáng chú ý, đối tượng sát hại anh C. chính là người nợ tiền mà nạn nhân đi đòi vào sáng 28/11/2020.

Khu phố Cuối, thị trấn Gia Lộc - nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Tại gia đình ông D.C.H (75 tuổi, bố đẻ anh C.), ở phố Cuối (thị trấn Gia Lộc), người đàn ông tóc bạc trắng, gương mặt u buồn khiến người dân khu phố xót xa. Hơn 7 tháng qua những người thân trong gia đình ông đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Thời gian đầu khi không thấy con trai về nhà, ông H. cùng mọi người đã làm đơn trình báo và hi vọng con trai sẽ bình an vô sự trở về.

Tuy nhiên, từng tháng trôi qua, tin tức về anh C. bặt vô âm tín càng làm cho nỗi lo lắng, sợ hãi của người cha già về điều không may sẽ xảy ra với con trai và từ khi chiếc xe ô tô của anh C. được cơ chức năng tìm thấy trên Hà Nội thì nỗi lo lắng ấy đã thành sự thật.

Đứng bên chiếc máy khâu được đặt ngay cửa ra vào, ông H. nghẹn ngào: "Buổi sáng 28/11/2020, khi đó tôi đang ngồi làm máy khâu thì con trai đi ra cửa và nói – con lên TP. Hải Dương để đòi nợ. Sau đó tôi không thấy C. về, liên lạc điện thoại không được khiến vợ chồng lo lắng bất an và gia đình có nhờ mọi người đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Trong hơn nửa năm qua, gia đình tôi luôn mong ngóng tin tức của con trai, chỗ nào quen biết, bạn bè gia đình đều hỏi thăm nhưng không ai hay về C. Và ngay lúc đó, tôi đã có dự cảm không lành sẽ xảy ra...".

Đối tượng Cao Tài Năng (khoanh tròn) được cơ quan chức năng dẫn giải ra khu vực chôn thi thể nạn nhân. Ảnh: TL

Cũng theo chia sẻ của bố nạn nhân, từ khi nhận được tin dữ con trai đến nay con dâu cùng 2 con cháu nội đang sinh sống ở New Zealand không thể về nước vì dịch bệnh. Còn đối với bản thân, ông H. mong kẻ hãm hại con trai mình sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh.

Vụ án anh D.C.C. mất tích cách đây hơn 7 tháng khi đi đòi nợ được cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ được xuất phát từ thông tin của một người dân đăng tải trên một diễn đàn với nội dung tìm chủ xe chiếc Mazda CX5 bị bỏ quên quá lâu với nội dung "Cụ chủ xe, hoặc người thân của chủ xe CX5 (ảnh dưới đây) không biết vì lý do gì mà đỗ ở khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội gần 1 năm rồi, không thấy di chuyển".

Ngay sau đó, thông tin về chiếc ô tô được phía cơ quan chức năng Hải Dương nhanh chóng tiếp nhận và xác định đây là tài sản thuộc chủ sở hữu của anh D.C.C (SN 1974), trú tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc. Tại thời điểm tìm thấy chiếc xe ô tô, anh C. không còn ở địa phương từ 28/11/2020 và gia đình nạn nhân đã gửi đơn lên chính quyền nhờ tìm người mất tích.

Khu vực thi thể anh C. được đối tượng chôn cạnh bờ sông Sặt nhìn sang phía Đảo Ngọc. Ảnh: Đ.Tùy

Trước đó, theo đơn trình báo của gia đình ông H, vào khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh C. lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen, đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết tại phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương).

Kể từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đến tháng 6/2021, gia đình nhận tin phát hiện chiếc xe của anh C. đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đáng chú ý, trước khi anh C. mất tích, 2 vợ chồng mượn tiền hiện đang sinh sống tại phố Nguyễn Thượng Mẫn hay đến nhà, nhưng sau khi anh C. mất tích người thân nạn nhân không thấy đến nữa.

Sau khi tìm thấy xe ô tô của anh C., vào đầu tháng 7 cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tóc của người thân nạn nhân để phục vụ công tác điều tra và cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn (nghi vấn anh C. tử vong trong đó).

Cửa hàng thuốc của gia đình Cao Tài Năng nằm tại đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn giáp đường Điện Biên Phủ đóng cửa. Ảnh: Đ.Tùy

Căn nhà này trước đó được vợ chồng vay tiền của anh C. thuê để bán thuốc. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng vợ chồng người này đã trả lại nhà và được một người phụ nữ khác thuê lại 3 tháng nay để cắt may đo áo dài. Sau khi trả căn nhà cho thuê, vợ chồng vay tiền của anh C. thuê 1 căn nhà khác để mở hiệu thuốc. Căn nhà thuê mới này cách địa điểm thuê cũ khoảng 20m ngay đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 5/7 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn (TP. Hải Dương). Đến 7/7, Cơ quan này khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng về hành vi "Giết người", "Cướp tài sản". Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

