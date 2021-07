Thông tin ban đầu vụ người đàn ông ở Hải Dương mất tích bí ẩn 7 tháng khi đi đòi nợ

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi đi ô tô lên TP. Hải Dương đòi nợ, một người đàn ông sinh sống tại thị trấn Gia Lộc bất ngờ mất tích hơn 7 tháng và có nhiều nghi vấn liên quan đến vụ việc bí ẩn này.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện thị trấn Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, cách đây hơn 7 tháng, công dân D.C.C (1974), trú tại phố Cuối sinh sống trên địa bàn bất ngờ mất tích, sau đó gia đình có làm đơn trình báo và cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ.

Theo đơn trình báo, vào khoảng 9h sáng 28/11/2020, anh C. lái xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen, đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết tại phố Nguyễn Thượng Mẫn, phường Bình Hàn (TP. Hải Dương).

Ngôi nhà sinh sống của anh C. tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Kể từ đó, gia đình không thấy anh C. về nhà, không thể liên lạc nên đã trình báo cơ quan chức năng. Đến tháng 6/2021, gia đình nhận tin phát hiện chiếc xe của anh C. đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đáng chú ý, trước khi anh C. mất tích, 2 vợ chồng mượn tiền hiện đang sinh sống tại phố Nguyễn Thượng Mẫn hay đến nhà, nhưng sau đó không thấy đến nữa.

Liên quan đến sự việc trên, cách đây ít ngày, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu tóc của người thân anh C. để phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm này, cơ quan công an tiến hành khám nghiệm hiện trường tại căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn. Căn nhà này trước đó được vợ chồng người vay tiền của anh C. thuê để bán thuốc tây. Tuy nhiên, cách đây khoảng 6 tháng vợ chồng này đã trả lại nhà và được một người phụ nữ tên P. thuê lại khoảng 3 tháng nay để cắt may đo áo dài.

Ngôi nhà số 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn được chị P. thuê lại khoảng 3 tháng nay mở cửa hàng may áo dài. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi trả căn nhà cho thuê, vợ chồng vay tiền anh C. thuê 1 căn nhà khác tiếp tục bán thuốc. Căn nhà thuê mới này cách địa điểm thuê cũ khoảng 20m ngay đầu phố Nguyễn Thượng Mẫn tiếp giáp với đường Điện Biên Phủ.

Chia sẻ với PV, chị P. (người thuê lại căn nhà 126 phố Nguyễn Thượng Mẫn) thông tin, cách đây khoảng 3 tháng chị đến thuê lại căn nhà để mở cửa hàng may áo dài. Khi đến thuê căn nhà được người dọn dẹp khang trang và chị sinh sống bình thường, chỉ đến khi công an thông báo khám nghiệm liên quan vụ việc người đàn ông mất tích bí ẩn thì chị mới hay biết. Hiện tại, chị P. đang phải ở nhờ nhà người bạn.

Được biết, anh C. có 4 người con (3 con gái sinh ba năm nay 20 tuổi) và con trai út đang học cấp 2, riêng vợ và 2 người con gái anh C. hiện đang ở New Zealand. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.

