Vụ người đàn ông mất tích “bí ẩn” khi đi đòi nợ: Bắt giữ nghi phạm giết người

Thứ Bảy, ngày 10/07/2021 17:24 PM (GMT+7)

Bộ Công an đã có thông tin chính thức về việc ông D.C.C mất tích “bí ẩn” khi đi đòi nợ ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Căn nhà nơi gia đình ông C. sinh sống.

Ngày 10/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020 tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương.

Bị hại trong vụ án là ông D.C.C (SN 1976, trú tại Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”. Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương phê chuẩn.

Trước đó, ngày 5/7, gia đình ông D.C.C chia sẻ, ông C. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen rời khỏi nhà đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết, có mối quan hệ làm ăn ở TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương vào khoảng 9h sáng 28/11/2020. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông C. “bặt vô âm tín”.

Căn nhà ở TP.Hải Dương bị cơ quan công an phong toả để phục vụ công tác điều tra vụ án ông D.C.C mất tích.

Đến khoảng tháng 6/2021, gia đình nhận được tin chiếc xe của ông C. được phát hiện đang đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Về phần cặp vợ chồng nợ tiền ông C, gia đình cho biết trước khi ông C. mất tích, hai người này thường xuyên đến nhà để giới thiệu thuốc, tuy nhiên sau đó không thấy đến nữa.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ hành vi phạm tội của bị can Cao Tài Năng và hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

