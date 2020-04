Lật tẩy mặt trái của "đại gia" thiện nguyện

ngày 19/04/2020

Gọi cho tôi ngay sau khi tin bắt được "đại gia" Đường Nhuệ loang ra, một anh bạn ở "quê lúa" không giấu được vẻ mừng rỡ. Anh cho biết, người dân chờ ngày này từ lâu rồi.

Cuộc bắt giữ này được nhân dân kỳ vọng sẽ là "đột phá khẩu" để Công an tỉnh Thái Bình mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hoạt động trong thế giới ngầm của những "nhà từ thiện" có tiếng này.

Nhân - quả bất ngờ

Những ngày này, sự kiện nữ "đại gia" bất động sản Nguyễn Thị Dương cùng chồng là Nguyễn Xuân Đường bị Công an tỉnh Thái Bình bắt tạm giam đang là tâm điểm của dư luận. Trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết, bình luận, bổ sung nhiều thông tin mới có liên quan trực tiếp đến những người đã bị bắt.

Sự việc được bắt đầu từ đơn tố giác tội phạm của 2 lái xe thuộc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường, là anh T.N.A. (24 tuổi, ở xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) và anh N.Đ.D. (34 tuổi, trú tại xã Đồng Giang, huyện Đông Hưng, Thái Bình).

Theo trình báo, khoảng 10h40 ngày 30/3, họ nhận vận chuyển một gói tài liệu của Công ty TNHH Đường Dương đi Hà Nội. Do anh T.N.A. và người nhận gói tài liệu không thống nhất được điểm giao hàng nên xảy ra mâu thuẫn và giao hàng muộn. Biết tin, Đường đã gọi điện chửi lái xe và yêu cầu khi về Thái Bình phải đến gặp mình.

Khoảng 18h20 cùng ngày, lái xe T.N.A. và ông P.V.Q. (42 tuổi, điều hành Công ty Phúc Cường - Thái Bình) đến nhà Đường - Dương ở địa chỉ số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình. Trực tiếp bà Dương tra hỏi, rồi cùng Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đánh vỡ xương hàm, dập sống mũi người lái xe, với tỷ lệ thương tích là 14%.

Sau khi tiếp nhận tố giác của công dân, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức điều tra xác minh. Đến ngày 7/4, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Dương, cùng các đồng phạm là Phạm Ngọc Quý và Nguyễn Đức Mạnh về tội "Cố ý gây thương tích".

Sau khi vợ và nhân viên bị bắt, Nguyễn Xuân Đường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tối ngày 10/4, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt được Đường khi người này đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Vì sao một vụ hành hung, đánh người với tỷ lệ thương tích không cao, lại thu hút được sự quan tâm, luận bàn của dư luận đến như vậy?

Lý giải sự việc này, ông N.V.T. ở phường Kỳ Bá (TP Thái Bình) nói: "Dư luận tại địa phương rất phấn khởi trước tin vợ chồng Đường - Dương sa lưới pháp luật. Bởi, hoạt động vi phạm pháp luật của họ không qua được tai mắt nhân dân. Việc những người này bị bắt giữ, khiến chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào quyết tâm trấn áp tội phạm của ngành Công an. Rất mong hoạt động điều tra đi đến cùng, phanh phui làm rõ mọi hành vi phạm tội của họ, để Thái Bình trở lại với miền quê này".

Kẻ "hai mặt"

Ở TP Thái Bình, vợ chồng Đường - Dương là một "tên tuổi" mà hiếm người chưa từng biết tới. Sự nổi tiếng của họ thông qua nhiều cách khác nhau. Trước tiên, từ sự "hoạnh phát" trong làm ăn, có thể nói là đi lên như "diều gặp gió" của họ.

Nguyễn Xuân Đường.

Với khả năng mua đấu giá đất "bách phát, bách trúng", nên chỉ qua vài năm số đất nền được họ bán ra thị trường theo kiểu "lướt sóng" đã lên tới hàng nghìn lô, đồng nghĩa với khối tài sản được nhân lên hàng trăm tỷ như ngậm "bột nở".

Sự nổi tiếng còn đến từ phong cách sống thời thượng, thú chơi sang chảnh với dàn xe Bentley Continental Flying Spur và Lincoln Navigator đời mới, nhà cửa nguy nga tráng lệ, thường xuyên tiệc tùng, giao thiệp với người nổi tiếng.

Bản thân Nguyễn Xuân Đường với danh xưng võ sư, từng tham gia vai giang hồ cộm cán trong các bộ phim như series "Chạm mặt giang hồ", "Luật lệ giang hồ", "Tỷ phú đè đại gia"…

Chưa hết, từ nhiều năm qua cặp phu thê này rất tích cực trong các hoạt động xã hội. Nhóm "Thiện nguyện Dương Đường" đã nhiều lần tổ chức quyên góp, tài trợ cho các chương trình từ thiện, đến mức từng được tung hô, ngợi ca như là "Bồ tát sống".

Bởi vậy, tài khoản Facebook của họ luôn có hàng nghìn người theo dõi, tán dương, like "điên đảo" trước mỗi hình ảnh, status hay hoạt động được tung lên mạng. Thế nhưng, người dân TP Thái Bình còn biết đến họ như những kẻ có khả năng "hô mưa gọi gió". Ngay khi cặp đôi "xộ khám", tại quê lúa đã bùng nổ thông tin về những việc làm vô đạo của họ trong những năm vừa qua.

Vì sao gia đình Đường - Dương lại giàu có và trở thành một thế lực tại Thái Bình nhanh đến vậy? Họ đã gây ra những gì trên mảnh đất quê hương khiến người dân thấy vui mừng khi cả 2 cùng bị bắt? Để tìm câu trả lời, chúng tôi đã về đây lắng nghe tiếng nói từ người dân.

"Nguyễn Xuân Đường là một trùm xã hội đen, dưới tay là những tên giang hồ, lưu manh, côn đồ, chúng hoạt động cho vay tín dụng đen, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Nguyễn Xuân Đường cùng đàn em đã gây ra rất nhiều những vụ việc đình đám ở đây" - ông N.V.T. kể.

Cháu Mai Thế Duy, nạn nhân trong vụ hành hung ngày 18/11/2014.

Được biết, vợ chồng Đường - Dương từng có một thời gian sống ở nước ngoài, khoảng hơn 10 năm trước họ về nước. Ban đầu Nguyễn Xuân Đường được biết đến như một võ sư, còn Nguyễn Thị Dương thì khá khéo léo và linh hoạt trong làm ăn... nhờ vậy mà cặp vợ chồng này kết bái huynh đệ với nhiều thế lực, ngày càng nhân rộng khối tài sản của mình rồi thành lập công ty chuyên kinh doanh bất động sản.

Cũng từ đây, người dân Thái Bình bắt đầu kháo nhau về một thế lực ngầm, điều hành hoạt động của giang hồ trên địa bàn. Và rồi võ sư Đường đã lộ diện là một tay anh chị có số má thông qua những vụ xiết nợ, hành hung gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.

Điển hình như vụ Nguyễn Xuân Đường chỉ đạo đàn em hành hung mẹ con bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) vào sáng ngày 18/11/2014. Hậu quả làm cháu Mai Thế Duy (con bà Lý) bị đánh vỡ xương hàm mặt, phải mổ và phẫu thuật đóng đinh với mức thương tật 15%.

Một vụ việc khác xảy ra tại Công ty Lâm Quyết tại TP Thái Bình. Theo tố cáo, Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp chỉ đạo một nhóm giang hồ mang theo hung khí đến trụ sở công ty này để xiết nợ, đập phá đồ đạc, đuổi công nhân ra ngoài, lấy đi tài liệu, sổ sách…

Qua nhiều cuộc điện thoại được ghi âm lại, thể hiện rõ việc Nguyễn Xuân Đường đe dọa sẽ lấy mạng của chủ công ty này nếu không sang nhượng công ty lại cho mình... Trong những ngày chúng tôi ở Thái Bình, còn có thông tin về hoạt động "bảo kê hoả táng".

Theo phản ánh của người dân, từ nhiều năm nay băng nhóm tội phạm do Đường cầm đầu đã yêu cầu các nhà tang lễ phải nộp 500 nghìn đồng đối với mỗi người chết khi đưa đi hoả táng tại Nam Định hoặc Hải Phòng. Nếu không chấp hành sẽ bị chúng ngăn cản công việc, thậm chí hành hung.

Dư luận những ngày này còn phản ánh "bí quyết" mua đất đấu giá "bách phát bách trúng" của công ty bất động sản Dương Đường.

Theo nhà báo V.T.P. thì sự thật đằng sau các cuộc đấu giá đất là cả một nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những cá nhân, công ty nào cạnh tranh với gia đình Đường - Dương. Đó là những cuộc đe dọa khi đấu giá đất tại khắp các huyện trong tỉnh Thái Bình.

Những khu đất mà vợ chồng Đường - Dương đã tham dự đấu giá như khu đất nhà máy Bia ong cũ ở Lý Thường Kiệt; dãy Shop houses sau Bệnh viện đa khoa Lâm Hoa; Khu dân cư tại các xã Bình Nguyên, xã Vũ Ninh (huyện Kiến Xương), xã Tiến Đức (huyện Hưng Hà)…

Thủ đoạn mà cặp vợ chồng này thường dùng bao giờ cũng là huy động đàn em đến địa điểm đấu giá. Nếu có ai mua hồ sơ, đầu tiên là chúng sẽ đe dọa người mua để họ tự rút lui. Nếu không chịu thì sẽ dùng đám này để khủng bố tinh thần, thậm chí là hành hung nếu cần thiết. Cách đây khoảng 2 năm, đã có người bị bọn giang hồ dưới trướng vợ chồng đại gia này cho ăn đòn ngay tại nơi bán hồ sơ đăng ký dự thầu. Điều này khiến những người có ý định mua hồ sơ khiếp đảm, không dám tiếp tục.

Và thế là, cặp phu thê quyền lực ấy gần như "một mình một ngựa" trong cuộc đấu giá trên. Điển hình như vụ đấu giá đất tại xã Vũ Ninh - Kiến Xương gần đây. Khu dân cư này có 46 lô đất, nhưng có đến 700 hồ sơ xin đăng ký mua. Nhưng đến khi chốt lại, Công ty Đường Dương trúng đến 30 lô đất, còn 16 lô chia cho 700 hồ sơ còn lại…

Giải mã tội phạm

Không bất ngờ trước thông tin gia đình làm từ thiện có tiếng tại Thái Bình lại lộ nguyên hình là một băng nhóm tội phạm nguy hiểm, Trung tá Nguyễn Văn Hùng - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho rằng xu hướng của tội phạm có tổ chức hiện nay là hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Trong quá trình hoạt động, nhằm tạo dựng các mối quan hệ để thuận lợi trong công việc làm ăn, hay để che giấu đi những hoạt động phạm tội trong thế giới ngầm, chúng cần những bộ mặt "sạch sẽ".

Để làm được điều này, cách dễ nhất là tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện, nhân đạo để PR (làm hình ảnh) cho bản thân. Một mặt vừa thể hiện được mình là người có trách nhiệm với xã hội, tạo thiện cảm, lòng tin với cộng đồng.

Mặt khác vừa khuếch trương thanh thế, mở ra nhiều quan hệ mới để quay trở lại hỗ trợ công việc. Có thể thấy thủ đoạn này đã được các băng nhóm như Dương Văn Khánh tại Hà Nội, băng Minh "sâm" tại Bắc Ninh… từng sử dụng.

Về diễn biến vụ án trong những ngày tới, Trung tá Hùng nhận định: "Trong hoạt động điều tra hình sự, đã có rất nhiều "đại án" được bắt đầu, khai thông từ những vụ việc nhỏ. Bằng hành động trấn áp ổ nhóm tội phạm này, tôi tin rằng Công an tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động điều tra xác minh mở rộng vụ án, làm rõ các vấn đề khác có liên quan. Người dân địa phương và nạn nhân trong các vụ việc trước đây, cần tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để có thêm tài liệu, chứng cứ nhằm xử lý toàn diện mọi hành vi phạm tội của ổ nhóm này. Đảm bảo không một hành vi phạm tội nào thoát khỏi bị trừng trị".

