Nhóm Đường "Nhuệ" đánh người: 3 điều vô lý khi tạm đình chỉ điều tra

Thứ Bảy, ngày 18/04/2020 12:00 PM (GMT+7)

Theo một nguyên lãnh đạo Công an quận ở Hà Nội, quyết định tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được bị can là điều chẳng ai có thể nghe được.

Bị can Đường "Nhuệ" bị bắt (ảnh IT).

Liên quan đến vụ án Đường “Nhuệ” và đồng bọn bị tố cáo hành hung, cố ý gây thương tích cho anh Mai Thế Duy tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, sau khi khởi tố vụ án để điều tra, 6 tháng sau Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vì chưa xác định được bị can, hết thời hạn điều tra.

Trao đổi với PV về việc này, một vị đại tá, nguyên lãnh đạo Công an một quận của Hà Nội, người có nhiều năm chỉ đạo công tác điều tra, phá án (xin không nêu tên) đã nhìn nhận:

Trong vụ Đường Nhuệ và đồng bọn bị tố cáo đánh người gây thương tích ngay tại trụ sở công an phường, cơ quan điều tra lại tạm đình chỉ điều tra vì lý do chưa xác định được bị can thì không ai có thể nghe được, chấp nhận được. Nếu như một nhóm côn đồ nào đó đánh người gây thương tích ở ngoài đường vắng, đánh xong chúng bỏ chạy, không có nhân chứng, quá trình điều tra gặp khó khăn, không xác định được đối tượng gây án mà thời hạn điều tra đã hết thì cơ quan công an có thể tạm đình chỉ điều tra.

Đối với vụ Đường Nhuệ và đồng bọn bị tố đánh người ngay trong trụ sở công an có 3 điều vô lý khi tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Thứ nhất, về nguyên tắc, trụ sở công an phường 24/24 giờ đều có người, có trực ban. Để xảy ra việc đánh người trong trụ sở công an vì bất cứ lý do gì đã là điều không thể chấp nhận được, đằng này cơ quan điều tra khi điều tra lại viện lý do chưa xác định được bị can để rồi ra quyết định tạm đình chỉ vụ án.

Vấn đề thứ hai, theo lời của nạn nhân, sau khi nhóm côn đồ hành hung nạn nhân, có chuyện muốn hòa giải. Trong khi cơ quan điều tra trả lời không xác định được bị can thì tại sao có chuyện đối tượng muốn hòa giải với nạn nhân. Nếu các đối tượng không đánh người thì làm gì có chuyện hòa giải.

Vấn đề thứ ba, nạn nhân đã tố cáo đích danh ai đã hành hung gây thương tích cho họ. Cơ quan điều tra có triệu tập Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ” và các đối tượng để làm rõ, để xác minh hôm đó có những đối tượng nào tham gia hành hung. Với vụ án xảy ra như trường hợp trên, không khó khăn gì trong áp dụng biện pháp nghiệp vụ để làm rõ, có 5 hay 10 đối tượng cũng truy ra được hết.

Đến nay, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đường “Nhuệ” và vợ là Nguyễn Thị Dương và một số đối tượng khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình cũng phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích cho nạn nhân ngay tại trụ sở Công an phường cách đây hơn 5 năm. Tại sao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Thái Bình không phục hồi điều tra trong khoảng thời gian sớm hơn mà lại phục hồi điều tra sau khi Đường “Nhuệ” bị công an tỉnh bắt. Đây cũng là điều dư luận băn khoăn đặt câu hỏi.

