Lật tẩy "chiêu trò" trộm cắp, móc túi ở phố cổ Hà Nội

"Hậu" Covid-19, tội phạm có dấu hiệu hoạt động phức tạp, đặc biệt là các ổ nhóm trộm cắp, móc túi trên địa bàn phố cổ Hà Nội, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng sử dụng nhiều “chiêu trò”, thậm chí dàn cảnh nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Tội phạm gia tăng thời "hậu" Covid-19

Thời điểm toàn thành phố gồng mình chống đại dịch Covid-19, tình hình tội phạm hoạt động giảm hẳn, do chủ trương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch của các lực lượng chức năng như thực hiện giãn cách xã hội.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 đến nay, khi thành phố Hà Nội chuyển dần sang thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, nhiều hoạt động kinh doanh, buôn bán, vui chơi mở lại. Đặc biệt, từ 19h ngày 18-3, UBND thành phố cho phép mở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân, nhiều hoạt động diễn ra tại khu vực này đã thu hút người dân, cũng như khách du lịch đổ về. Đây được xem như cách giải tỏa “cơn khát” được giao lưu cộng đồng sau những ngày dài “sống cùng” đại dịch. Và, đó cũng là lúc tội phạm lợi dụng để hoạt động.

Nhóm đối tượng dàn cảnh trộm cắp tại phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự, CAQ Hoàn Kiếm cho biết, không chỉ vào những ngày phố đi bộ hoạt động, mà kể từ khi thành phố chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, các đối tượng trộm cắp, móc túi cũng có dấu hiệu hoạt động phức tạp.

Kể từ cuối năm 2021 đến nay, CAQ Hoàn Kiếm đã bắt giữ nhiều ổ nhóm với trên 10 đối tượng trộm cắp tài sản ở khu vực phố cổ Hà Nội. Các đối tượng này lợi dụng đông người trà trộn, chen lấn, xô đẩy, nhân lúc “con mồi” sơ hở sẽ ra tay trộm cắp.

Chiêu trò tinh vi

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng thường đi theo ổ nhóm. Kẻ diễn, người cảnh giới, đối tượng ra tay trộm cắp rồi nhanh chóng tuồn cho đồng bọn hòa vào đám đông, biến mất chỉ trong nháy mắt. Nạn nhân thì ngơ ngác, không biết tài sản bị mất lúc nào, còn kẻ trộm thì "ung dung" mang đồ trộm cắp được đi tiêu thụ...

Tuy kịch bản trộm cắp của tội phạm khu phố cổ rất tinh vi, nhưng không thể thoát được các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Theo chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cho biết, nhiều ổ nhóm trộm cắp tài sản ở phố cổ hoạt động gần đây đã bị CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng CSHS - CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Cụ thể, tháng 2-2022, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lương (30 tuổi, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Thị Lành (37 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) và Trương Bá Mão (35 tuổi, quê huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ngày 23-1-2022, Lương và Lành đi bộ tại phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, phát hiện đôi nam nữ đang dạo phố. Khi đến trước một cửa hàng, người phụ nữ cởi áo khoác đưa cho người đàn ông đi cùng cầm.

Thấy trong túi áo khoác có điện thoại để hớ hênh, Lương nháy mắt ra hiệu, lập tức Lành áp sát người đàn ông vờ xem hàng để Lương lấy trộm chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng này đi nhanh về phía trước, đưa cho Mão - đồng bọn đang đợi để tẩu tán, tránh bị phát hiện. Nhưng hành vi của các đối tượng trước đó đã rơi vào “tầm ngắm” của lực lượng tuần tra CAP Hàng Mã, nên cả 3 đối tượng đã bị bắt giữ.

Ngày 21-2, CAP Hàng Đào quận Hoàn Kiếm trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện Lê Kim Khoa, SN 1989 và Nguyễn Minh Vương, SN 1987, cùng trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có biểu hiện nghi vấn nên đã bí mật theo dõi, phát hiện “chiêu trò” dàn cảnh để trộm cắp của các đối tượng này.

Lê Kim Khoa và Nguyễn Minh Vương bị bắt khi đang dàn cảnh để trộm cắp tại một cửa hàng trên phố Gia Ngư, quận Hoàn Kiếm

Theo đó, Nguyễn Minh Vương đóng giả là người mua hàng tại một cửa hàng trên phố Gia Ngư để thu hút sự chú ý của nhân viên. Lợi dụng không ai để ý, Lê Kim Khoa đã lẻn vào trong trộm cắp một chiếc điện thoại iPhone 8 Plus. Bất ngờ, nhân viên cửa hàng phát hiện hành vi của Khoa đã tri hô. Dù Vương sau đó đã nhân cơ hội hỗn loạn để bỏ chạy nhưng cũng nhanh chóng bị lực lượng công an phường bắt giữ.

Và mới đây nhất, ngày 18-3, tổ công tác đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm trên tuyến - 142/CATP Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm gồm 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của du khách ở khu vực phố cổ Hà Nội.

Ba đối tượng mới bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ khi dàn cảnh trộm cắp của du khách

Thủ đoạn của ổ nhóm này tương tự nhóm Lương, Lành và Mão, đó là khi phát hiện “con mồi” sẽ cắt cử đối tượng đeo bám, vờ xô đẩy để đồng bọn lấy trộm tài sản, sau đó đưa cho đối tượng thứ ba nhanh chân cầm và rời khỏi hiện trường, lập tức đi tiêu thụ. Song, các “chiêu trò” trộm cắp đã sớm bị Cảnh sát lật tẩy.

Không có đất cho tội phạm hoạt động

Trao đổi với phóng viên ANTĐ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của CAQ Hoàn Kiếm, chỉ huy Đội CSHS - CAQ chia sẻ: Nắm và dự báo tình hình, ngay từ cuối năm 2021, khi toàn thành phố dần chuyển sang thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm đã chủ động tổ chức điều tra cơ bản, rà dựng các đối tượng có dấu hiệu phạm tội xâm phạm sở hữu để đưa vào diện quản lý.

Bên cạnh đó, CAQ đã triển khai Phương án 03 của Bộ Công an và Phương án 536 của CATP Hà Nội về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau dịch Covid-19. Lực lượng CSHS - CAQ phối hợp chặt chẽ với công an các phường, lực lượng 142/CATP Hà Nội và Phòng CSHS tăng cường tuần tra, mật phục, kịp thời phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để theo dõi, bắt giữ.

Lợi dụng việc đi lại đông đúc của người dân, tội phạm trộm cắp liền trà trộn để hoạt động phạm tội

CAQ cũng thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các bảng tin, thông qua các dịch vụ lữ hành để cảnh báo người dân cảnh giác với tội phạm, không để tài sản sơ hở khiến tội phạm có cơ hội hoạt động, đảm bảo ANTT địa bàn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cũng gặp không ít khó khăn. “Hầu hết các đối tượng này đều hoạt động lưu động. Chúng không có nơi ở cố định, địa bàn hoạt động cũng thường xuyên thay đổi. Do vậy, việc điều tra, rà dựng các đối tượng cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, để phòng chống dịch bệnh, mọi người dân đều phải chấp hành việc đeo khẩu trang, nên tội phạm cũng lợi dụng điều này để trà trộn, khiến công tác rà dựng, nhận diện các đối tượng, ổ nhóm tội phạm cũng khó khăn hơn rất nhiều” - Trung tá Tống Đăng Công cho biết thêm.

Tuy nhiên, với tinh thần, quyết tâm không cho tội phạm trộm cắp, móc túi có “cửa” hoạt động, CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời phát động phong trào tố giác tội phạm, chủ động phòng ngừa từ cơ sở, qua đó hạn chế các vụ phạm pháp liên quan đến tội phạm xâm phạm sở hữu xảy ra trên địa bàn.

