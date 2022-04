Đột nhập trộm cắp, thiếu niên 15 tuổi sát hại nữ gia chủ

Chủ Nhật, ngày 10/04/2022 13:21 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, N. khai nhận đã đột nhập vào nhà bà T. nhưng bị phát hiện nên đã gây án.

L.T.N tại trụ sở công an.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công an TP Cao Lãnh vừa truy bắt được đối tượng L.T.N (sinh ngày 23/4/2007, trú xã Hòa An, TP Cao Lãnh) để điều tra về hành vi Giết người sau hơn 10 giờ lẩn trốn.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, khoảng 16h ngày 8/4, Công an TP Cao Lãnh nhận được tin báo có vụ Giết người tại ấp Hòa Lợi, xã Hòa An nên đã phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh, nạn nhận là bà P.T.T.T (SN 1959, trú ấp Hoà Lợi). Lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt hung thủ gây án. Sau hơn 10 giờ truy tìm, lực lượng công an đã truy bắt được đối tượng L.T.N.

Tại trụ sở công an, N. khai nhận, đã đột nhập vào nhà bà T. để trộm thì bị phát hiện nên đối tượng dùng dao đâm vào người nạn nhân sau đó bỏ chạy.

Nạn nhân được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong.

