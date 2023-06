Lật mặt “nữ quái” 9 tiền án tiền sự với chiêu lừa tinh vi trong Bệnh viện Việt Đức

Ngày 12/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Thùy Hương (SN 1981;...