Lập chốt phòng dịch Covid-19, thu người không đeo khẩu trang 50.000-100.000 đồng

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 23:00 PM (GMT+7)

Lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát, 3 đối tượng đã bàn nhau lập "chốt" để kiểm tra, thu từ 50.00-100.000 đồng của những ai không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Hữu Chức (SN 1995); Nguyễn Quang Vinh (SN 199); Đinh Như Hải (SN 1997), đều trú tại xã Đường Hoa, huyện Hải Hà để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, chiều 30-1, Công an xã Đường Hoa nhận tin trình báo của anh Đặng Văn Ch. (SN 1994, trú thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà) về việc bị 3 đối tượng chặn xe, yêu cầu nộp tiền. Sau đó, anh Chung bị hành hung tại đoạn đường thuộc quốc lộ 18.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Quá trình điều tra truy xét, cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hà đã xác định 3 đối tượng trên đã cùng nhau cướp tài sản của anh Đặng Văn Chung.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, lợi dụng thời điểm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang diễn biến phức tạp, các địa phương thành lập các tổ, chốt kiểm tra người và phương tiện vào địa bàn. Chiều 30-1, sau khi ăn cơm tại nhà Đinh Như Hải, ở thôn 5, xã Đường Hoa, Hải cùng Đinh Hữu Chức, Nguyễn Quang Vinh rủ nhau đi hát nhưng do dịch bệnh Covid-19 không có quán hát nào mở.

Sau đó, 3 đối tượng đã rủ nhau đi ra khu vực đường Quốc lộ 18A thuộc thôn 1, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà (đoạn đường rẽ vào nhánh đường cao tốc đang thi công), tại đây Chức đã bàn bạc với Vinh, Hải là nếu có xe máy nào đi qua mà người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang thì cùng chặn lại để yêu cầu họ phải nộp số tiền từ 50.000 đến 100.000 ngàn đồng để lấy tiền uống bia, nếu không nộp thì đánh. Vinh, Hải đồng ý.

Khi phát hiện thấy anh Đặng Văn Ch. điều khiển xe máy biển số 14 H1 - 1613 hướng từ huyện Hải Hà về huyện Đầm Hà đi qua khu vực nói trên, cả nhóm đứng ra chặn xe, yêu cầu anh Ch. dừng lại. Do anh Ch. không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên cả nhóm nói với anh Ch. là tổ, chốt do thanh niên đang thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu anh này xuất trình giấy tờ kiểm tra. Lúc này, Hải rút chìa khóa xe của anh Ch., Chức yêu cầu Ch. phải nộp phạt 50.000 đồng nhưng anh Ch. không đồng ý.

Khi anh Ch. nói nhóm của Hải không có chức năng, nhiệm vụ trong việc kiểm tra giấy tờ thì Hải đã dùng tay đấm vào mặt anh Ch. gây thương tích. Thấy nạn nhân bị ngã ra lề đường, Vinh tiếp tục xông vào, dùng chân đạp vào người anh Ch.. Các đối tượng chỉ dừng tay khi có người dân đến can.

Sau khi bị đánh, anh Ch. đã đến Công an xã Đường Hoa và Công an huyện Hải Hà trình báo sự việc. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hà đã nhanh chóng điều tra, khoanh vùng và bắt giữ ngay các đối tượng cướp tài sản.

