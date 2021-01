Thanh niên 19 tuổi tung tin "họ hàng nhà tôi nhiễm COVID-19" bị triệu tập

Chủ Nhật, ngày 31/01/2021 22:17 PM (GMT+7)

Ngày 31/1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương vừa xử lý 1 trường hợp tung tin sai sự thật "họ hàng nhà tôi nhiễm COVID-19" lên mạng xã hội.

Cụ thể, vừa qua Công an huyện Kiến Xương phát hiện tài khoản Facebook mang tên Lê Đức Thế (nháy) đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Lê Đức Thế tung tin lên mạng xã hội Facebook rằng: "Họ hàng nhà tôi 01 ca nhiễm COVID-19 đang cách ly. Anh em ra đường hạn chế, chú ý đeo khẩu trang nhé. Vẫn đang tìm những người đã tiếp xúc hoặc lây đã lây nhiễm từ người nhà tôi, Thái Bình thất thủ".

Đối tượng Lê Đức Thế đã tung tin sai sự thật về COVID-19, hiện đang bị Công an huyện Kiến Xương triệu tập, lập hồ sơ xử lý.

Ngay sau khi những thông tin trên được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, gây bất an, lo lắng cho nhân dân.

Qua công tác xác minh, Công an huyện Kiến Xương xác định chủ tài khoản Facebook trên là Lê Đức Thế (nháy), sinh năm 2002, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương.

Công an huyện Kiến Xương đã tiến hành triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Lê Đức Thế đã thừa nhận sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm.

Công an huyện Kiến Xương đang củng cố hồ sơ để xử lý trường hợp trên theo quy định của pháp luật.

