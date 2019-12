Làm rõ cái chết người đàn ông có ống khóa mắc ở đai nịt quần

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 09:38 AM (GMT+7)

Nạn nhân được phát hiện tử vong gần bãi biển Cửa Lò trong thời tiết rét cóng.

Tin pháp luật Sự kiện:

Chiều 5-12, Công an phường Thu Thủy (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cho biết đã xác định được danh tính thi thể người đàn ông trên bãi biển Cửa Lò. Đó là ông Trần Văn An (51 tuổi, trú xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Ở đai nịt quần ông An có mang chiếc khóa đồng.

Trước đó, chiều 4-12, người dân phát hiện người đàn ông tử vong gần bãi biển Cửa Lò (khu vực phường Thu Thủy) trong thời tiết rét cóng, ở đai quần có mang ống khóa màu đồng. Do nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên công an ra thông báo tìm nhân thân.

Đến rạng sáng 5-12, người thân từ Hà Tĩnh ra thị xã Cửa Lò nhận dạng, nhận ra đó là ông An. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, người thân đã đưa thi thể ông An về quê tổ chức lễ an táng.

Nguyên nhân cái chết của ông An đang được Công an thị xã Cửa Lò tiếp tục làm rõ.

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lam-ro-cai-chet-nguoi-dan-ong-co-ong-khoa-mac-o-dai-nit-quan-8752...Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/lam-ro-cai-chet-nguoi-dan-ong-co-ong-khoa-mac-o-dai-nit-quan-875292.html