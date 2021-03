Kỳ lạ: Bị tai nạn chết gần nhà, công an mang xác chôn ngay trong đêm

Thứ Tư, ngày 10/03/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bị tai nạn giao thông chết gần nhà, thi thể nạn nhân được chính quyền và công an vội mang chôn cất ngay trong đêm tại nghĩa trang thôn mà gia đình không hề hay biết.

Nạn nhận là ông Lê Văn D. (SN 1963), trú tại thôn Quang Trung, xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa). Vụ tai nạn xảy ra vào đêm 6/3, trên QL1A, đoạn qua xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa.

Chiều 9/3, ông Lê Văn Hùng (SN 1957 – anh trai nạn nhân) cho biết, gia đình và người dân địa phương rất ngờ, khó hiểu khi lực lượng công an và chính quyền địa phương vội mang thi thể nạn nhân chôn cất ngay trong đêm, mà không thông báo với gia đình. Đến lúc này, họ chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Theo ông Hùng, tối 6/3, em trai ông ra khỏi nhà tới các gia đình trong thôn chơi. Đến khuya không thấy ông D. về nên mọi người đi tìm nhưng không thấy. Sáng hôm sau, vợ và con tiếp tục đi tìm nhưng tung tích ông D. vẫn “bặt vô âm tín".

Đại diện gia đình nạn nhân D. trao đổi với PV.

15h ngày 7/3, gia đình ông Hùng nghe thông tin đêm qua có một người đàn ông bị tai nạn (va chạm với xe đầu kéo) và đã được chôn cất trong nghĩa trang của thôn. Do không thấy ông D. về nhà, tìm kiếm không có kết quả, gia đình đã tới công an xã hỏi thăm, xin cho xem hình ảnh chụp nạn nhân bị tai nạn. Xem hình ảnh xong, gia đình nạn nhân tá hỏa, người được công an và chính quyền chôn cất ngay trong đêm tại nghĩa trang thôn Quang Trung chính là ông D.

Cũng theo ông Hùng, thông tin gia đình nắm được, vụ tai nạn xảy ra trong khoảng thời gian từ 21 – 22h ngày 6/3, trên tuyến đường tránh QL1A, đoạn qua xã Hoằng Đồng (cách nhà nạn nhân khoảng 1km). Đến khoảng 4 -5h sáng hôm sau (ngay trong đêm), thi thể ông D. đã được công an và chính quyền địa phương đem tới chôn cất tại nghĩa trang của thôn Quang Trung, mà gia đình không hề hay biết.

Bà Nguyễn Thị Tình (SN 1968 – vợ ông D.) cho biết, bà và gia đình rất khó hiểu vì sao chồng mình bị tại nạn ngay gần nhà, nhưng mọi người trong gia đình không ai hay biết. Chính quyền địa phương và công an cũng không hề thông báo tìm thân nhân của người gặp nạn mà vội vang chôn cất ngay trong đêm (!?).

PV đã tới trụ sở làm việc với ông Lê Hữu Phương - Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng tìm hiểu việc ông D. bị tai nạn và được vội vàng chôn cất trong đêm.

Tới sáng 9/3, hệ thống loa phát thanh của xã Hoằng Đồng mới phát thông báo tìm tung tích người gặp nạn chính là ông D., trong khi ông này đã được chôn cất cách đó 3 ngày.

Cũng theo bà Tình và mọi người trong gia đình, dù bị tai nạn tử vong, nhưng khuôn mặt chồng mình không biến dạng, khi xem qua hình ảnh mọi người trong nhà đều dễ dàng nhận ra ông D.

Ông Nguyễn Hữu Phương – Chủ tịch UBND xã Hoằng Đồng xác nhận, việc ông Lê Văn D. bị tai nạn giao thông tử vong và được chôn cất ngay trong đêm 6/3 tại nghĩa trang thôn Quang Trung là đúng thực tế.

Theo ông Phương, khoảng 00h ngày 7/3, ông này nhận được tin có một người đàn ông tử vong sau vụ va chạm với xe đầu kéo trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã.

“Khoảng 00h đêm, các anh em công an xã điện nói công an huyện muốn gặp anh. Họ báo cáo tôi có một cái việc chôn cất người đề nghị xã chỉ địa điểm và thanh toán tiền chôn cất người chết vì tai nạn giao thông, sau họ sẽ làm hồ sơ hoàn lại. Khoảng 5h, gần sáng thì chôn cất. Đến bây giờ (PV – chiều 9/3) tôi cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo gì từ công an xã. Xã không chủ trì và quyết định việc chôn cất mà do Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện Hoằng Hóa” – ông Phương cho hay.

QL1A đoạn đi qua xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa nơi được cho là xảy ra vụ tai nạn khiến ông D. tử vong vào đêm 6/3.

Ông Nguyễn Hữu Phương đề nghị PV gặp Trung úy Nguyễn Dương Tùng – Phó trưởng Công an xã Hoằng Đồng (người trực tiếp phối hợp tham gia giải quyết vụ việc) để được cung cấp thông tin.

Trung úy Tùng cho hay, bản thân ông và Công an xã Hoằng Đồng chỉ tham gia bảo vệ hiện trường, phối hợp điều tra vụ việc nên không có thẩm quyền trả lời báo chí và đề nghị PV liên hệ Công an huyện Hoằng Hóa.

PV tiếp tục gọi điện cho Trung tá Lê Văn Phong – Trưởng Công an huyện Hoằng Hóa để tìm hiểu thông tin đầy đủ, khách quan đến vụ việc trên.

Khi nghe PV giới thiếu họ và tên, đơn vị công tác và nội dung cần trao đổi thì Trung tá Phong nói "đang đi công tác" và tắt máy.

Sáng 10/3, Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc (thủ trưởng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận, thông tin gia đình nạn nhân D. phản ánh, ông này bị tai nạn tử vong, được công an chôn cất trong đêm là đúng thực tế.

"Anh em đã làm đúng quy trình. Vụ tai nạn xong, không xác định được tung tích nạn nhân, anh em đã khám nghiệm, lấy mẫu ADN, không xác định được người nhà nên ra lệnh chính quyền chôn cất. Hai ngày sau gia đình người ta đến nhận dạng các mẫu vật đó là đúng rồi. Nếu không chôn, đóng hòm để đó thì vi phạm về luật vệ sinh, ô nhiễm môi trường" - Đại tá Oanh nói.

