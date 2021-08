Không tiền tiêu xài, Đỗ Anh Dư trộm xe máy đem giấu vào vườn chuối

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 09:12 AM (GMT+7)

Sau khi lấy trộm chiếc xe máy, Dư liền dẫn bộ chiếc xe đến một vườn chuối phía sau nhà dân để giấu, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Sáng 25-8, Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đỗ Anh Dư (SN 1984; ngụ thị xã Tân Châu) về tội "Trộm cắp tài sản".

Bị can Đỗ Anh Dư

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Dư nảy sinh ý định đi tìm tài sản để lấy trộm. Khoảng 1 giờ ngày 22-8, Dư đi bộ từ nhà đến phường Long Sơn, thị xã Tân Châu thì phát hiện trước cửa nhà ông Huỳnh Văn Phú đang dựng xe máy nhưng không người trông coi.

Hiện trường Đỗ Anh Dư giấu chiếc xe đã trộm

Dư liền ra tay lấy trộm chiếc xe này rồi dẫn bộ đến một vườn chuối phía sau nhà dân để giấu, chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Đến sáng cùng ngày, nhận được tin báo của bị hại, lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Tân Châu đã tiến hành xác minh, điều tra và sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện Dư là đối tượng nghi vấn nhất nên mời đến cơ quan công an. Qua làm việc, Dư thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đỗ Anh Dư là đối tượng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

