Quay trộm cảnh nhạy cảm của cô gái 16 tuổi rồi tống tiền

Thứ Sáu, ngày 13/08/2021 19:36 PM (GMT+7)

Sau khi bị mất điện thoại ở nhà cô ruột, chị C. nhận được clip nhạy cảm do bị quay trộm được gửi từ chính tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Ngày 13/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh vừa bắt giữ đối tượng Bùi Trung Kiên (SN 1996, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bùi Trung Kiên tại trụ sở công an

Trước đó, chiều 11/8, Công an huyện Vũ Quang nhận được tin báo của chị Đ.N.T.C. (SN 2005, trú tại thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang) về việc bị đe doạ, tống tiền.

Theo nội dung trình báo, ngày 31/7, chị C. đến nhà cô ruột là N. (xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang) chơi và tắm tại đây. Quá trình tắm, chị C. bị quay trộm. Sau đó, chị C. phát hiện bị mất 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy J4+. Trong điện thoại có tài khoản Facebook cá nhân của chị C. tên là “Tuyết C.”.

Đến ngày 11/8, tài khoản Facebook của chị C. bị đổi tên thành “Lãng Mạn” nhưng vẫn giữ nguyên ảnh đại diện và thông tin ban đầu. Người dùng điện thoại của chị C. đã sử dụng tài khoản Facebook trên máy gửi các video quay trộm chị đang tắm khi ở nhà cô ruột đến tài khoản Facebook khác của chị C. Sau đó, người này đe dọa sẽ đăng trên các trang mạng xã hội và yêu cầu chị C. đưa 30 triệu đồng để xóa video.

Đến 17h chiều 11/8, chị C. và đối tượng thống nhất sẽ gặp và giao nhận tiền. Đến điểm hẹn, chị C. đưa cho đối tượng 3 triệu đồng và yêu cầu xóa những video nói trên nhưng đối tượng không thực hiện mà lên xe bỏ đi.

Ngay sau đó, chị C. đã tố cáo hành vi của đối tượng lên Công an huyện Vũ Quang. Cơ quan công an đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

