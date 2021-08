Đột nhập trạm CSGT trộm ô tô của mình lái bị tạm giữ, tài xế nhận "trái đắng"

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 14:18 PM (GMT+7)

Bị lực lượng công an lập biên bản vi phạm, tạm giữ xe ô tô vì chạy quá tốc độ, tài xế Cường đã đột nhập, trộm chiếc xe ô tô trong trạm CSGT rồi bỏ chạy.

Tài xế Dương Quang Cường tại trụ sở công an.

Ngày 17/8, thông tin từ Công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Dương Quang Cường (SN 1992, trú tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 12/8, Cường lái xe chạy quá tốc độ trên đoạn đường thuộc thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Lúc này, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Yên Bái lập biên bản, tạm giữ xe về lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Sau đó, chiếc xe được đưa về trạm CSGT tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn.

Đến khoảng 16h30 chiều cùng ngày, Cường lén lút đột nhập vào trạm CSGT tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Sau đó, tài xế này mở khoá lên xe ô tô, rồ ga đâm hỏng cổng trạm CSGT bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, lực lượng công an lập tức tổ chức truy đuổi. Ngay trong ngày, Cường đã bị cơ quan công an ngăn chặn, khống chế đưa về trụ sở. Tại đây, Cường đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

