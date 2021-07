Khống chế “Bách Thông" đe doạ bố mẹ, cầm gạch ném công an

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 16:24 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã kịp thời khống chế “Bách Thông”, một đối tượng có tiền án khi người này đang đe doạ bố mẹ đẻ, cầm gạch ném lực lượng công an.

Vũ Đình Bách tại trụ sở công an.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ, xử lý Vũ Đình Bách (hay còn gọi là “Bách Thông”, SN 1993, trú tại thôn Chùa, xã Tiền An) khi đối tượng có biểu hiện loạn thần do sử dụng ma túy đập phá tài sản của công dân.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 30/6, Công an xã Tiền An nhận được tin báo về việc có đối tượng đang đập phá tài sản của một gia đình công dân tại thôn Cây Sằm, xã Tiền An. Tổ công tác Công an xã Tiền An đã xuống hiện trường và xác định đối tượng là Vũ Đình Bách. Đây là đối tượng đã từng có tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, từng đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện 1 năm, về địa phương thường hay tụ tập với các đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn.

Khi tổ công tác Công an xã Tiền An đến hiện trường, Bách đã đập phá nhiều tài sản của nhà bố mẹ đẻ, đe dọa gây gổ với mọi người trong gia đình và hàng xóm khiến mọi người sợ hãi không dám đến gần. Nhận thấy nhiều khả năng Vũ Đình Bách có dấu hiệu loạn thần do sử dụng ma túy, tổ công tác đã truy đuổi để khống chế đối tượng.

Khi Tổ công tác áp sát, Bách đã nhặt gạch, đá ném, sau đó lội qua kênh nước và leo lên mái nhà của một gia đình gần đó. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế được Bách trong khi đối tượng này liên tục chống cự lại, chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

