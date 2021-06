"Phi công trẻ" đặt thuốc nổ đe dọa cho nổ nhà "vợ hờ"

Thứ Bảy, ngày 26/06/2021 18:00 PM (GMT+7)

Xảy ra mâu thuẫn, Nông Văn Cường đã đặt thuốc nổ tại nhà "vợ hờ" đe dọa.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Kạn, vài hồi 1h20 ngày 25/6, tại xã Bằng Vân, Công an huyện Ngân Sơn phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ đối tượng Nông Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) có hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ và trộm cắp xe mô tô.

Trước đó ngày 17/6, Công an huyện Ngân Sơn nhận được tin báo của bà Lý Thị H. (SN 1985, trú tại thôn Pù Mò, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) về việc bị Nông Văn Cường đe dọa nổ mìn nhà ở của Hôn tại thôn Pù Mò.

Được biết, Cường và bà H. sinh sống với nhau như vợ chồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ngân Sơn đã tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Tại nhà bà H., lực lượng công an đã thu giữ một túi nilon bên trong có chứa hai thỏi hình trụ tròn tổng trọng lượng 212,18 gam nghi là thuốc nổ. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra Nông Văn Cường không có mặt tại nhà bà H.

Sau 9 ngày đêm truy xét, tìm kiếm, Công an huyện Ngân Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện và bắt giữ đối tượng tại khu vực đồi giáp ranh giữa thôn Khau Slạo - Khau Phòng - Nặm Nộc, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn.

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận túi nilon bên trong có chứa hai thỏi hình trụ tròn mà cơ quan công an thu được tại nhà bà H. vào ngày 17/6 là thuốc nổ của mình.

Ngoài ra, qua công tác đấu tranh, Công an huyện Ngân Sơn đã làm rõ Cường là thủ phạm thực hiện vụ trộm cắp xe máy tại xã Bằng Vân vào tháng 9/2020. Đối tượng, Nông Văn Cường đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ngân Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

