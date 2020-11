Dùng clip nhạy cảm của người tình để đe dọa, tống tiền

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã kết luận điều tra vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” và chuyển đến Viện KSND tỉnh Hòa Bình đề nghị truy tố bị can Phạm Tiến Tùng (SN 1986), thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình).

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, qua mạng xã hội Phạm Tiến Tùng quen biết chị T.T.H (SN 1978), trú tại huyện Lạc Sơn. Khoảng tháng 6/2019, giữa Tùng và chị H nảy sinh tình cảm mặc dù chị này đang có chồng, con. Trong thời gian đó, Tùng và H thường xuyên sử dụng điện thoại di động để nhắn tin tâm sự tình cảm yêu đương với nhau. Thời gian đầu Tùng và người tình thường sử dụng qua mạng Zalo để nhắn tin.

Đến tháng 7/2020, Tùng mua điện thoại di động Iphone 7 và gọi Facetime đến máy điện thoại của H, lúc đó chị này đang tắm nên Tùng nói quay camera trên điện thoại di động toàn bộ hình ảnh H đang tắm để cho Tùng ngắm cho đỡ nhớ…

Do quá yêu và tin tưởng Tùng nên H đồng ý. Sau đó, Tùng đã sử dụng chức năng quay phim màn hình trên điện thoại di động ghi lại hình ảnh H đã cởi bỏ quần áo để tắm. Khi biết H đã có chồng nên nảy sinh ý định sử dụng tin nhắn và clip có hình ảnh nhạy cảm lưu lại trong máy điện thoại di động, mục đích để khống chế đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền của người tình.

Ngày 25/5 do cần tiền để chi tiêu cá nhân, qua ứng dụng Zalo Tùng đã gửi nhắn tin cho H đồng thời yêu cầu phải chuyển cho Tùng 40 triệu đồng. Thấy vậy, H nhắn tin lại là không có tiền thì ngay lập tức bị Tùng đe dọa, nếu không đưa số tiền trên sẽ công khai đưa lên mạng xã hội các tin nhắn có nội dung nhạy cảm cho mọi người biết. Do lo sợ chồng, con biết sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nên H đồng ý số tiền trên và đưa cho Tùng tại nhà riêng của H.

Tiếp đến, khoảng giữa tháng 6, Tùng tiếp tục soạn tin nhắn qua Zalo yêu cầu H chuyển tiếp cho Tùng 40 triệu đồng... Để thực hiện việc chiếm đoạt, Tùng lại gửi cho người tình một video clip ghi lại các tin nhắn yêu đương đồng thời đe dọa sẽ công khai mối quan hệ tình cảm giữa Tùng và H trên mạng xã hội. Lo sợ, H đành phải mang tiếp số tiền theo yêu cầu của Tùng ở thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, đồng thời yêu cầu phải xóa các nội dung tin nhắn đã lưu trong máy của Tùng.

Thấy lấy tiền từ người tình quá dễ dàng, khoảng cuối tháng 7, Tùng tiếp tục nhắn tin cho H qua mạng xã hội Zalo, yêu cầu chuẩn bị 52 triệu đồng để đưa cho Tùng, H nói không còn tiền nữa. Lập tức Tùng gửi video clip có hình ảnh H khoả thân khi đang tắm và nhắn tin đe dọa nếu không đưa tiền sẽ đăng clip lên mạng xã hội. H đành tiếp tục đưa 52 triệu đồng cho Tùng.

Ngày 15/8, vẫn chiêu bài cũ, Tùng tiếp tục nhắn tin qua mạng xã hội Zalo và Facebook cho người tình, yêu cầu chuyển cho Tùng 20 triệu đồng, nếu H không có tiền thì sẽ đưa clip lên mạng. Sợ sự việc bị bại lộ, nhân phẩm bị bôi nhọ, H đồng ý chuyển tiền nhưng yêu cầu Tùng phải xóa các tin nhắn, clip trong máy điện thoại di động.

Với thủ đoạn bỉ ổi và ranh mãnh, Tùng viện lý do điện thoại lưu giữ hình ảnh, tin nhắn mang đi cầm cố, yêu cầu H chuyển tiền trước để chuộc điện thoại. Ngày 17/8, H nhờ người khác chuyển số tiền tiền 3,5 triệu đồng vào tài khoản của Tùng và hẹn gặp Tùng tại bến xe khách trung tâm TP Hòa Bình để đưa nốt số tiền 17 triệu đồng.

Ngày 18/8, tại khu vực bến xe thuộc địa phận phường Phương Lâm, TP Hòa Bình khi Tùng đang nhận số tiền 17 triệu đồng của H thì bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tiến Tùng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tiến Tùng khai nhận, do không có việc làm ổn định, lại thích có tiền chi tiêu cá nhân, nên Tùng đã lợi dụng mối quan hệ bất chính với H rồi bí mật lưu trữ 5 video clip có chứa hình ảnh khoả thân và các tin nhắn có nội dung nhạy cảm của nạn nhân với mục đích khống chế đe dọa để tống tiền.

Theo kết luận điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 5 đến ngày 18/8, bị can Tùng đã 4 lần thực hiện hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của H để chiếm đoạt số tiền trên 150 triệu đồng.

