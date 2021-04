Khởi tố vụ án đổ phân lên người bé 2 tuổi để đòi nợ

Thứ Hai, ngày 26/04/2021

Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) khởi tố vụ án làm nhục người khác trong vụ đổ phân lên người mẹ con cháu bé 2 tuổi để đòi nợ.

Tối 25-4, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS xảy ra tại xã Sơn Thành Tây.

Hiện cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Chút (56 tuổi, ngụ thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây) để điều tra về tội danh trên.

Bà Nguyễn Thị Chút đem phân đến đổ lên người mẹ con bà G. Ảnh cắt từ clip.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 9-4, bà Nguyễn Thị Chút mang theo xô đựng phân pha nước bẩn đến nhà bà CTG (ngụ cùng địa phương) để đòi nợ. Bà Chút đã đổ phân pha chất bẩn, dầu lửa lên người bà G. cùng bé trai hai tuổi là con bà G.

Vụ việc được một người ở xã Sơn Thành Tây quay video clip và đưa lên mạng xã hội Facebook cho thấy khắp người, đầu, mặt mũi mẹ con bà CTG dính đầy phân, chất bẩn. Bà G. bế con đứng khóc, không phản ứng gì. Trong khi bà Chút vẫn tiếp tục chửi bới bà G. Việc làm của bà Chút gây phẫn nộ trong dư luận sau khi video clip trên được chia sẻ trên mạng Facebook.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa, vào các năm 2014-2015, bà CTG có vay 200 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Chút để đầu tư trồng tiêu. Tuy nhiên, sau đó do cây tiêu chết nên gia đình bà G. không còn khả năng trả nợ.

Vụ tranh chấp hợp đồng vay tài sản đã được tòa án hai cấp xét xử. Theo bản án phúc thẩm, vợ chồng bà CTG phải trả nợ cho bà Nguyễn Thị Chút 285 triệu đồng. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tây Hòa đã thụ lý và đang giải quyết việc thi hành án theo quy định pháp luật.

Mẹ con bà G. bị đổ phân lên người. Ảnh cắt từ clip

Trong thời gian các cơ quan tố tụng giải quyết vụ tranh chấp nợ vay, bà Chút nhiều lần đến nhà, tạt phân pha nước tiểu, dầu nhớt khắp đồ dùng, vật dụng sinh hoạt của gia đình bà G, tiểu tiện ngay trong nhà bà G.

Bà Chút liên tục chửi bới, đe dọa chôn sống con của bà G., đòi thuê người chặt tay chồng bà G. Chưa dừng lại, bà Chút còn đến nhóm trẻ, chửi bới, đe dọa, yêu cầu chủ nhóm trẻ không được trông giữ con của bà G.

Công an huyện Tây Hòa cho biết thêm, ngày 18-4-2020, bà Chút cùng người thân đến nhà bà G. lấy nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 24,5 triệu đồng. Ngày 13-11-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản. Hiện cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố bị can đối với bà Chút.

Bí thư huyện yêu cầu xử lý nghiêm Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tấn Chân, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa, cho hay lãnh đạo huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm đối với người vi phạm pháp luật. “Hành vi trong vụ việc này có dấu hiệu làm nhục, xâm hại nghiêm trọng đến người khác, nhất là trẻ em, phụ nữ. Lãnh đạo huyện yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không để tái diễn những hành vi coi thường pháp luật như vậy”- ông Chân nói.

