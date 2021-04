Phẫn nộ: Đổ phân lên người bé 2 tuổi để đòi nợ

Môt phụ nữ ở huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã đổ phân lên người hai mẹ con cháu bé để đòi nợ, gây phẫn nộ dư luận.

Chiều 21-4, trao đổi với PLO, ông Mai Ne, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên), cho hay UBND huyện đã yêu cầu cơ quan công an khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm việc một phụ nữ ở địa phương này đổ phân lên người mẹ con cháu bé để đòi nợ.

Hình ảnh được cho là bà NTC mang phân đến đổ lên người mẹ con bà CTG. Ảnh cắt từ clip

Theo ông Mai Ne, trưa 21-4, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa đã nghe UBND xã Sơn Thành Tây báo cáo sơ bộ sự việc.

Bước đầu xác định như sau: Tối 9-4, bà NTC (56 tuổi, ngụ xã Sơn Thành Tây) mang theo xô đựng phân pha nước bẩn đến nhà bà CTG (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) để đòi nợ.

Bà C. sau đó đã đổ phân pha nước bẩn lên người mẹ con bà G. Lúc này, bà G. đang bế con là cháu trai hai tuổi.

Clip do một người dân ở thôn Tịnh Thọ quay lại sự việc cho thấy khắp người, đầu, mặt mũi mẹ con bà CTG dính đầy chất bẩn.

Bà G. bế con đứng khóc, chứ không phản ứng gì. Trong khi đó, người phụ nữ cầm xô đổ phân (được xác định là bà NTC) thừa nhận “Đổ hết, đổ đủ thứ… đổ cho nó biết”, đồng thời tiếp tục chửi bới bà G.

Từ trưa 21-4, clip sự việc trên được chia sẻ trên mạng Facebook, khiến nhiều người bày tỏ thái độ phẫn nộ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa nói: “Tôi đã xem clip về vụ việc! Đây là hành vi vô văn hóa, bất luận vì nguyên nhân gì. UBND huyện Tây Hòa đã yêu cầu cơ quan công an nhanh chóng nắm lại toàn bộ sự việc, xử lý nghiêm”.

Mẹ con bà CTG khóc sau khi bị đổ phân lên khắp người. Ảnh cắt từ clip

Thông tin với PV, ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, cho hay Công an xã này đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định.

“Khi sự việc xảy ra, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã đến hiện trường lập biên bản để xử lý”- ông Hải nói.

Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên, cho biết sáng 22-4, lãnh đạo sở sẽ trực tiếp đến nơi xảy ra sự việc để nắm bắt lại toàn bộ sự việc. Sở sẽ phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xử lý thông tin vụ việc xâm hại thân thể trẻ em.

Theo một nguồn tin khác, năm 2014, bà CTG có vay mượn một số tiền của bà NTC để kinh doanh. Tuy nhiên, sau đó bà G. chưa trả được nợ cho bà C. do kinh doanh thua lỗ. Sự việc đã được đưa ra tòa án giải quyết.

Thời gian qua, bà C. liên tục đến nhà bà G. hăm dọa, siết tài sản để đòi nợ.

Công an xã Sơn Thành Tây từng lập hồ sơ, chuyển Công an huyện Tây Hòa vụ bà C. đến nhà, đòi chôn sống bà con G., tuyên bố thuê người chặt tay chồng bà G; đồng thời cho người lấy đi nhiều tài sản của gia đình bà G.

