Khởi tố tài xế taxi và nghi phạm sát hại thanh niên trên phố Láng Hạ

Thứ Sáu, ngày 23/09/2022 12:06 PM (GMT+7)

Cơ quan công an đã khởi tố 2 đối tượng liên quan đến vụ án mạng trên phố Láng Hạ vào đêm 15/9.

Lê Văn Thức tại trụ sở công an.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Thức (SN 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Ngoài Thức, cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa phê chuẩn.

Trước đó, tại trụ sở công an, Thức khai nhận có quan hệ tình cảm yêu đương với chị N.T.T. (SN 1994, quê Yên Bái) từ 3 năm trước dù đã có vợ con ở quê. Thời gian gần đây, Thức thấy chị T. tỏ vẻ thân mật, thường xuyên đi cùng với anh N.T. (SN 1995, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nên nổi lòng ghen tuông.

Tối 15/9, Thức ăn tối ở Thái Nguyên rồi thuê xe đi Hà Nội để tìm chị T. Trong quãng thời gian này, Thức tìm người tình tại một số địa điểm quen thuộc nhưng không thấy nên quay trở về. Trên đường trở về, Thức tình cờ gặp chị T. đang đi cùng anh N.T. trên xe máy nên bám theo.

Camera an ninh ghi lại cảnh Lâm điều khiển xe taxi ép xe máy vào lề đường để Thức xuống xe gây án.

Bám theo người tình đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Lập tức, đối tượng rút dao bấm đâm vào đầu và ngực anh N.T, sau đó ép chị T. lên taxi, chở đi Thái Nguyên. Trên xe, Thức gây ra nhiều vết thương với chị T. và khống chế nạn nhân. Về phần nạn nhân N.T. đã tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Thức bị lực lượng Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào 6h45 sáng 16/9 tại khu vực một cây xăng trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, cơ quan công an cũng giải cứu thành công chị T. lúc đó đang bị khống chế. Chị T. có một số thương tích, đã được sơ cứu và chuyển về bệnh viện ở Hà Nội chữa trị. Thời điểm bị bắt giữ, Thức vẫn mang trong người con dao bấm là hung khí gây án. Đối tượng đã có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng và từng bị xử lý hành chính về hành vi Đánh bạc, nằm trong diện theo dõi tại địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Về phần tài xế taxi Lê Tùng Lâm, bước đầu bị can này khai nhận là người điều khiển xe taxi chở Thức trong đêm xảy ra án mạng. Quá trình chở Thức, Lâm đã đồng ý theo yêu cầu của đối tượng để vượt lên chặn xe máy do anh N.T. điều khiển chở theo chị N.T.T.

Sau khi Thức dùng dao đâm gục anh N.T. và cưỡng ép, kéo chị T. lên ô tô, Lâm tiếp tục điều khiển xe chở theo Thức - lúc này đang khống chế chị T. rời khỏi hiện trường. Quá trình chở theo nghi phạm, Lâm không bị Thức uy hiếp hay đe doạ gì.

