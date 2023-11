Khởi tố nhóm thanh niên tụ tập đua xe, quay clip đưa lên Tiktok

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với 6 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe, quay clip đưa lên Tiktok (hình ảnh cắt từ clip)

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ nhận được phản ánh của người dân cùng các clip trên mạng xã hội TikTok về việc có một nhóm đối tượng tụ tập đua xe, rú ga, gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông tại khu vực đường số 2, KCN Cái Mép.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thành Tâm (SN 2002, trú tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) thường xuyên đăng tải hình ảnh, clip lên TikTok nên đã triệu tập đối tượng đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Tâm thừa nhận đã đăng tải các hình ảnh nêu trên, đồng thời khai nhận, những hình ảnh, clip trên được quay vào các ngày 21 và 24/10.

Từ clip, công an triệu tập thêm Nguyễn Thái Vĩnh Thuận (SN 2003), Nguyễn T.H (SN 2006), Nguyễn Văn Nam (SN 2004), Nguyễn Thành Danh (SN 2005) và Nguyễn Thế Đạt (SN 2005, đều trú tại thị xã Phú Mỹ) để làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng thừa nhận tham gia đua xe, đồng thời thực hiện các hành vi chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và bốc đầu. Số còn lại đứng bên ngoài hò hét, cổ vũ và sử dụng điện thoại quay lại rồi đăng lên tài khoản mạng xã hội của mình, thu hút hàng chục nghìn lượt xem.

Xét thấy hành vi rủ nhau tụ tập đua xe trái phép, rú ga, bốc đầu, hô hào, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, Công an Thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Nguồn: [Link nguồn]