Khởi tố nhóm "cô hồn sống"

Thứ Sáu, ngày 19/08/2022 12:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Mâu thuẫn trong lúc "giật cô hồn" trước quán bar, nhóm “cô hồn sống” và nhóm nhân viên quán bar đã huy động nhiều người, xách theo nhiều loại hung khí chuẩn bị hơn thua với nhau. Tuy nhiên, vụ việc được Công an ngăn chặn kịp thời…

Ngày 19/8, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt Trần Minh Thắng (SN 2006, ngụ Bình Chánh), Lê Võ Minh Duy (SN 2004, quê Long An), Huỳnh Lê Anh Tuấn (SN 2002, quê Vĩnh Long) và Tạ Mai Chí Thọ (SN 2004, quê Tây Ninh) để xử lý về hành vi “ Gây rối trật tự công cộng”.

4 đối tượng trong nhóm "cô hồn sống" bị khởi tố.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18h ngày 13/8 Duy, Anh Tuấn, Khải (chưa rõ lai lịch) chạy xe dạo quanh các tuyến đường để "giật cô hồn". Đến trước bar Dubai (đường Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp) thấy nhiều người đứng chờ "giật cô hồn", cả nhóm chen chân vào giật.

Hung khí thu giữ từ nhóm "cô hồn sống"

Do chưa cúng xong nên nhân viên quán cản nhóm Duy lại, chưa cho giật. Mâu thuẫn xảy ra, hai bên lao vào đánh nhau. Trước khi bỏ đi, nhóm của Duy quay lại hù dọa sẽ kêu thêm người đến trả thù. Nhóm Duy gọi điện kêu thêm nhiều người đến và gọi cho Thanh An (chưa rõ lai lịch) đem giỏ xách chứa mã tấu tự chế, cây ba chỉa, phảng phát cỏ… tìm đến quán bar Dubai.

Các thành viên trong nhóm nhân viên quán bar bị triệu tập.

Thấy nhóm Duy đông và hung dữ, nhóm nhân viên quán bar bỏ chạy vào trong đóng cửa lại. Nhóm Duy cầm hung khí đứng bên ngoài la hét, chửi bới rồi bỏ đi. Công an quận Gò Vấp truy xét và triệu tập nhiều đối tượng trong nhóm của Duy. Rà soát cho thấy, Minh Duy, Anh Tuấn, Minh Thắng, Chí Thọ cùng bàn bạc, gọi điện thoại huy động nhiều người và chuẩn bị hung khí để đi "giải quyết mâu thuẫn". Vụ việc được ngăn chặn kịp thời, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng hành vi của 4 đối tượng trên là hành vi gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nên 4 đối tượng bị khởi tố. Số đối tượng còn lại bị xử lý hành chính.

Công an quận Gò Vấp đang xử lý nhóm nhân viên quán bar này.

Hung khí thu giữ từ nhóm nhân viên quán bar.

Nhóm nhân viên trong quán bar, sau khi bị nhóm Duy cầm hung khí đuổi đánh đã bỏ chạy vào quán và cũng chuẩn bị hung khí để đi tìm nhóm Duy đánh trả thù. Tuy nhiên các đối tượng chưa thực hiện được hành vi của mình thì bị Công an quận Gò Vấp phát hiện ngăn chặn kịp thời. 11 đối tượng đều là nhân viên trong quán bar bị triệu tập. Công an quận Gò Vấp thu từ nhóm này 5 mã tấu tự chế, 1 cây dũ 3 khúc.

Công an quận Gò Vấp đang tiếp tục truy xét thêm một số đối tượng liên quan trong vụ việc này để xử lý.

