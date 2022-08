Xe máy bị đốt cháy rụi sau vụ hỗn chiến ở Bình Phước

Sau khi hỗn chiến, các nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại chiếc xe máy bị đốt cháy rụi.

Ngày 13-8, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến, đốt xe máy giữa 2 nhóm thanh niên nghi do mâu thuẫn tiền bạc xảy ra tối 12-8 trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút tối 12-8, trên đường ĐT.741 (đoạn qua thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên.

Chiếc xe máy bị đốt cháy rụi

Do bị đuổi đánh, một thanh niên tên Ngọc cùng bạn bỏ lại xe máy Exciter để chạy thoát thân. Ngay lập tức, nhóm đối thủ dùng chai hóa chất (loại giống bom xăng) đốt chiếc xe này cháy rụi giữa đường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Phú Riềng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Ngay sau khi lực lượng công an có mặt, các nhóm đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đến sáng 13-8, Công an huyện Phú Riềng đã mời một số đối tượng liên quan vụ hỗn chiến, đốt phá tài sản lên làm việc.

Nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ đánh nhau, đốt phá tài sản được cho là một thanh niên tên Huyên trong nhóm của Ngọc có mâu thuẫn tiền bạc với nhóm kia. Khi 2 nhóm hẹn nhau ra nói chuyện ở Trung tâm Văn hóa huyện Phú Riềng thì xảy ra vụ việc trên.

