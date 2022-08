Bắt nghi phạm trong vụ hỗn chiến kinh hoàng khiến 4 người thương vong ở Nghệ An

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng trực tiếp gây án là Lữ Văn Khánh.

Lữ Văn Khánh tại trụ sở công an.

Ngày 12/8, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Lữ Văn Khánh (SN 2003, trú tại xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo về việc tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu xảy ra vụ mâu thuẫn, hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên của xã Châu Nga và xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định 2 người tử vong và 2 người bị thương, cùng trú xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu. Đối tượng gây án đã bỏ trốn.

Đến 5h30 cùng ngày, Công an huyện Quỳ Châu phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt đối tượng trực tiếp gây án là Lữ Văn Khánh.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

