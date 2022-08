HN: Hỗn chiến trong quán nhậu ở Đông Anh, 1 người chết

Thứ Hai, ngày 08/08/2022 16:42 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cho rằng anh H nhìn đểu mình, Độ đã dùng dao đâm gục nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 8/8, một cán bộ Công an xã Võng La, huyện Đông Anh, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện Đông Anh và Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Theo vị này, qua xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định khoảng 18h ngày 7/8, anh P.T.H (SN 1991, trú xã Võng La) cùng bạn ăn uống tại quán ăn ở Sáp Mai, Võng La.

Quá trình ăn uống, nhóm anh H nảy sinh mâu thuẫn với nhóm Lê Đăng Độ (SN 1997, ở Lương quy, Xuân Nộn, Đông Anh) và 4 người khác. Độ cho rằng H nhìn đểu mình.

Sau khi mọi người can ngăn, khoảng 20h tối cùng ngày, anh H và nhóm bạn ra về thì bị Độ chặn đánh dẫn tới xô xát. Quá trình này, Độ đã dùng dao nhọn đâm vào ngực và bả vai anh H.

Hậu quả, anh H. tử vong, Độ đang điều trị tại bệnh viện.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hn-hon-chien-trong-quan-nhau-o-ong-anh-1-nguoi-chet-a563641.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/hn-hon-chien-trong-quan-nhau-o-ong-anh-1-nguoi-chet-a563641.html