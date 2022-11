Khởi tố người đàn ông đánh chết nhân tình tại nhà nghỉ ở Cà Mau

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Xuân dùng khúc gỗ đánh liên tiếp vào người nhân tình khiến nạn nhân tử vong

Trước đó, vào sáng 10/11, sau khi thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường 5, TP Cà Mau, Xuân và nhân tình là bà N.T.T. (39 tuổi; ngụ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi.

Tại đây, Xuân đã dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người bà T. ngay tại hành lang nhà nghỉ.

Hình ảnh camera an ninh cho thấy có người vào can ngăn nhưng vì Xuân hung hăng nên người này đã dừng lại. Lúc sau, một thanh niên đến và kéo được bị can đi nơi khác và đưa người phụ nữ trên đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cho biết bà T. nhập viện trong tình trạng nứt sàn sọ, nứt xương sọ thái dương, các xoang trước mặt bị bể, dập phổi, gãy xương sườn, gãy xương tay... Dù bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng bà T. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp đối với bị can Xuân.

