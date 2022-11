Chủ xưởng nước đá trộm 6 xe máy ở làng Đại học Quốc gia

Tang vật của vụ án

Ngày 14/11, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Văn Quân (SN 1993, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Hữu Thi (SN 1999, quê Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh P. (SN 2006, ngụ TP.HCM) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, đối tượng Quân là chủ một xưởng làm nước đá gần bến xe buýt khu A (khu phố Tân Lập, phường Đông Hoà, TP Dĩ An). Lợi dụng khi người dân xem chương trình ca nhạc tại khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM để xe máy tràn lan không có người trông coi nên, Quân và đàn em bẻ khóa lấy trộm đem về xưởng làm nước đá của mình cất giấu bán lấy tiền tiêu xài.

Qua khám xét xưởng nước đá của Quân, lực lượng chức năng thu giữ 6 xe máy các đối tượng trộm được.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội.

