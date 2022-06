Hải Dương: Truy bắt đối tượng dùng súng giải cứu người tình và bắn công an

Thứ Năm, ngày 30/06/2022 21:30 PM (GMT+7) Chia sẻ

Sau khi dùng súng đe dọa để cứu người tình khỏi một số người dân, đối tượng bị lực lượng công an truy bắt thì bất ngờ Thành bắn 2 phát súng về phía các trinh sát hòng tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn xã Thanh Giang và xã Hồng Phong; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tân Thành (SN 1984), trú tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm khác của đối tượng này.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng 27/6, Công an huyện Thanh Miện nhận được tin báo của Công an xã Thanh Giang về việc một nam thanh niên sử dụng vật có hình dạng khẩu súng ngắn đe dọa người dân sinh sống xung quanh khu vực đường 392B (thuộc địa phận thôn Phù Tải 2, xã Thanh Giang). Ngay lập tức, công an huyện cử lực lượng tiến hành xác minh vụ việc và truy tìm đối tượng nghi vấn.

Đến khoảng 9h45 cùng ngày, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng nghi vấn điều khiển xe máy di chuyển trên tuyến đường đê thuộc địa phận thôn An Phong, xã Hồng Phong (huyện Thanh Miện) nên tổ chức bám theo.

Khi thấy có người theo dõi, 2 đối tượng tăng ga bỏ chạy và các trinh sát áp sát khiến các đối tượng ngã ra đường. Khi bị ngã, đối tượng ngồi sau xe rút vật giống súng đe dọa, bắn 2 phát về phía các trinh sát rồi nhanh chóng lẻn vào khu vực dân cư; riêng đối tượng còn lại bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Chân dung đối tượng Nguyễn Tân Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an đối tượng khai nhận tên là Phạm Việt Thái (SN 2002); còn người bỏ chạy là Nguyễn Tân Thành, cùng trú tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Ngay sau đó, Công an huyện Thanh Miện đã phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xây dựng và triển khai phương án bắt giữ đối tượng...

Theo cơ quan công an, Thành là đối tượng phạm tội liều lĩnh, manh động và có mang theo hung khí nghi là súng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực đối tượng có khả năng đang lẩn trốn, Công an huyện Thanh Miện yêu cầu người dân khóa chặt cửa, ở yên trong nhà; đồng thời phát loa kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí đầu hàng. Cùng với đó, thành lập các chốt kiểm soát và rà soát những địa điểm mà đối tượng từng ở hoặc làm việc để nắm tình hình.

Sau khi xác định Nguyễn Tân Thành đã trốn khỏi khu vực vây bắt, cùng vợ con thuê xe taxi bỏ trốn khỏi nhà trọ và di chuyển sang hướng tỉnh Thái Bình. Công an huyện Thanh Miện chia làm nhiều mũi, phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh và công an các địa phương-nơi đối tượng có thể ẩn náu để truy tìm, bắt giữ.

Trong quá trình chạy trốn, Thành thường xuyên thay đổi phương tiện di chuyển gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 12h trưa 28/6, phát hiện đối tượng cùng vợ con đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn TP. Hưng Yên. Ngay lập tức tổ công tác của Công an huyện Thanh Miện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an TP. Hưng Yên tiếp cận, bắt giữ đối tượng thành công đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 1 vật dạng súng ngắn ổ xoay, trong ổ đạn có chứa 4 viên đạn và một hộp giấy chứa 51 viên đạn các loại.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ sau khi bắt giữ đối tượng Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả xác minh của cơ quan CSĐT, vào khoảng 8h30 sáng 27/6, chị Nguyễn Thị Nhâm (SN 1982, người chung sống như vợ chồng với Thành), quê quán tại thôn Ngõ Mưa, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đi xe máy sang khu vực chợ Phù Tải 2, xã Thanh Giang (huyện Thanh Miện) để mua hàng.

Tại đây chị bị một số hộ kinh doanh giữ lại, đòi trả hết số tiền hàng đã mua chịu trước đó. Thấy vậy, chị Nhâm xin khất nợ nhưng không được và đã gọi điện thoại cho Nguyễn Tân Thành nhờ giúp đỡ. Nghe người tình nói vậy, Thành lấy vũ khí cho vào túi, đi xe máy từ nhà trọ ở thôn Trại Hào, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang (cùng tỉnh Hải Dương) sang khu vực chợ Thanh Giang để giải cứu cho Nhâm.

Khi Thành đến nơi, bị người dân ngăn cản nên đối tượng bất ngờ rút súng đe dọa rồi cùng Nhâm đi một chiếc xe máy về nhà trọ. Sau đó Nhâm gọi điện cho Phạm Việt Thái (con trai riêng) yêu cầu đi cùng. Lúc này, Thành quay lại chợ Thanh Giang lấy chiếc xe máy đã bỏ lại trước đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, không thấy xe của Nhâm đâu nên 2 đối tượng quay xe đi về nhà thì bị lực lượng công an truy đuổi và Thành đã rút vũ khí ra chống trả rồi một mình tẩu thoát.

Cũng theo lời khai của đối tượng, sau khi bắn 2 phát đạn về phía lực lượng công an, Thành lẻn vào khu vực nhà dân ven đê, chạy qua cánh đồng về nhà trọ, thu xếp đồ đạc, nhờ hàng xóm gọi xe taxi rồi cùng người tình và con gái bỏ trốn sang Thái Bình.

Tiếp đó đổi xe chạy tiếp sang tỉnh Hưng Yên thuê nhà nghỉ. Tại đây, đối tượng bị lực lượng trinh sát phát hiện, bắt giữ. Toàn bộ số súng và đạn đối tượng mua qua mạng từ trước.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Thanh Miện tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-duong-truy-bat-doi-tuong-dung-sung-giai-cuu-nguoi-tinh-va-...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hai-duong-truy-bat-doi-tuong-dung-sung-giai-cuu-nguoi-tinh-va-ban-cong-an-172220630194613188.htm