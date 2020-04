Khởi tố đối tượng đánh bảo vệ vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang

Thứ Bảy, ngày 11/04/2020 20:19 PM (GMT+7)

Bị bảo vệ nhắc nhở vì không đeo khẩu trang khi tập thể dục, nam thanh niên hùng hổ lao vào tấn công khiến nạn nhân thương tích 24%.

Đại diện Cơ quan CSĐT Công an Quận 7 công bố quyết định khởi tố bị can Huân.

Ngày 11/4, Cơ quan CSĐT Công an quận 7, TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm bị can đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Bùi Anh Huân (23 tuổi, thường trú quận Tân Bình) để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó vào sáng 30/3, tại khu dân cư Phú Mỹ (phường Phú Mỹ, quận 7), Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia - nhân viên bảo vệ Công ty Yuki 24h đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu tại khu dân cư Phú Mỹ đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỉ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả ban đầu xác định, ông Gia đã thi hành các nhiệm vụ được UBND phường Phú Mỹ, Ban Điều hành khu phố và Công ty chủ quản giao nhắc nhở người dân không ra ngoài khi không thật sự cần thiết, đeo khẩu trang và cấm tụ tập quá 2 người, bảo đảm yêu cầu giãn cách tối thiểu 2m theo Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, khi được ông Gia nhắc nhở Huân không chấp hành mà còn có hành vi chống đối.

Xét thấy hành vi của Huân có dấu hiệu phạm tội Chống người thi hành công vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 7 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Anh Huân để điều tra, xử lý theo tinh thần tại Công văn số 45 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

