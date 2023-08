Khi nhân viên ngân hàng cầm đầu đường dây "tín dụng đen"

Lợi dụng là cán bộ tín dụng chi nhánh một ngân hàng tại TP Phủ Lý (Hà Nam), đối tượng Vũ Thanh Tuân đã huy động hàng tỷ đồng tiền gửi từ khách hàng, để ngoài hệ thống sổ sách ngân hàng rồi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay đáo hạn với lãi suất cao, lên đến 5.000-6.000 đồng/triệu/ngày (tương đương mức lãi suất khoảng 180% -220%/năm). Khi khách vay chậm trả nợ gốc và lãi, Vũ Thanh Tuân thuê các đối tượng xã hội cộm cán đi đòi nợ thuê. Bọn chúng gọi điện, nhắn tin khủng bố con nợ; ném dầu luyn, chất bẩn, chất thải, trứng thối vào nhà dân hoặc cơ quan nơi con nợ làm việc nhằm ép trả nợ.

Lấy tiền gửi của khách để làm vốn cho vay nặng lãi

Ngày 8/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đã hoàn tất hồ sơ điều tra đường dây hoạt động "tín dụng đen" do đối tượng Vũ Thanh Tuân cầm đầu để chuyển cơ quan tố tụng xử lý Tuân về 2 tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Theo tài liệu điều tra, Vũ Thanh Tuân (SN 1988, trú tại tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam), sau khi tốt nghiệp Học viện Tài chính được nhận vào làm nhân viên tín dụng tại chi nhánh một ngân hàng ở Hà Nam.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khám xét tại nơi làm việc và lệnh bắt giữ đối với Vũ Thanh Tuân.

Hàng năm, ngân hàng nơi Tuân làm việc có quy định về định mức khoán huy động vốn đối với nhân viên tín dụng. Tuân đã huy động được số khách hàng với lượng tiền gửi vượt định mức khoán ngân hàng quy định. Tuy nhiên, Tuân chỉ nộp vào ngân hàng số tiền khách gửi đúng bằng định mức khoán, còn số tiền huy động vượt định mức được Tuân lập sổ riêng, để ngoài hồ sơ quản lý của ngân hàng, tự quản lý và thực hiện trả lãi suất định kỳ cho khách bằng đúng với phần trăm lãi suất ngân hàng quy định. Trong khi đó, khách hàng không hề hay biết, cứ tưởng tiền của mình đã được gửi, quản lý bởi ngân hàng.

Sau đó, Tuân sử dụng số tiền khách gửi ngoài sổ sách đó để cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay để đáo hạn ngân hàng với lãi suất cao hơn so với lãi suất ngân hàng quy định để ăn chênh lệch với kỳ hạn cho vay cụ thể. Nếu quá kỳ hạn, người vay không trả được tiền gốc và lãi, sẽ bị Tuân chuyển thành nợ xấu và phải chịu mức lãi suất cắt cổ do Tuân quy định từ 5.000 - 6.000 đồng/triệu/ngày tương đương với lãi suất lên đến 180% - 220%/ năm. Những cá nhân, doanh nghiệp đến thời điểm đáo hạn, không trả được nợ, bị Tuân thúc nhiều lần không trả, sẽ bị Tuân thuê các đối tượng xã hội đi đòi nợ thuê. Tiền công căn cứ vào tỷ lệ số nợ đòi được để ăn phần trăm.

Theo Thượng tá Lê Đức Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hà Nam, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam nắm được thông tin, hiện tượng một số nhà dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn bị ném dầu luyn, ném chất bẩn, chất thải, thậm chí các đối tượng còn tìm đến tận trường học quấy nhiễu, đe dọa giáo viên là vợ của chủ một doanh nghiệp có vay nợ tiền… Từ đó, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo, lập chuyên án xác minh các đối tượng liên quan đến việc đòi nợ, siết nợ.

Thủ đoạn tinh vi

Trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam cho biết, quá trình điều tra, bóc gỡ đường dây "tín dụng đen" do nhân viên tín dụng ngân hàng Vũ Thanh Tuân cầm đầu gặp không ít khó khăn, bởi các bị hại không dám tố cáo do sợ bị các đối tượng đe dọa; không dám cung cấp thông tin vì sợ ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp, cá nhân, và cũng có những người vay tiền vào những mục đích không hợp pháp nên cũng không thiện chí hợp tác cung cấp thông tin cho cơ quan Công an. Sau khi xâu chuỗi lại những thông tin thu thập được, thấy có dấu hiệu liên quan đến "tín dụng đen", đòi nợ thuê nên đơn vị đã quyết tâm bắt giữ bằng được các đối tượng vi phạm, đảm bảo ANTT, trả lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của Tuân. Tại Cơ quan Công an, biết không thể chối cãi, đối tượng Vũ Thanh Tuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tuân khai nhận, quá trình làm việc tại ngân hàng, Tuân biết một số người dân ở trên địa bàn cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, nên Tuân đã câu kết với nhiều đối tượng để thực hiện hành vi cho vay lãi với lãi suất 5.000 - 6.000 đồng/triệu/ngày. Đến kỳ, người vay không trả đúng hẹn, Tuân thuê các đối tượng cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự tổ chức siết nợ với hình thức ném chất bẩn, dầu luyn, trứng gà thối vào cổng, vào nhà; nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần ép người vay phải trả tiền; thậm chí vào cả trường học, cơ quan làm việc của người vay để đe dọa.

Điển hình như vụ việc Tuân siết nợ và thuê đối tượng Nguyễn Đức Công (SN 1986, hiện trú tại đường Ngô Quyền, khu phố 4, phường Đông Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) tổ chức đàn em đi đòi nợ thuê. Đối tượng Công là đệ tử đắc lực của Lê Công Minh (tức Minh Cu ti) - một đối tượng giang hồ cộm cán ở đất Hà Nam, cũng vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ, khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản. Bản thân Nguyễn Đức Công trước đó cũng từng có 3 tiền án về các tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Cố ý gây thương tích" và tội "Hủy hoại tài sản".

Theo lời khai của Tuân, khoảng tháng 8/2022, biết công ty xây dựng do anh Ngô Thế P (SN 1974, trú tại TP Phủ Lý) làm Giám đốc cần khoảng 2,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, Tuân đã cho anh P vay với lãi suất là 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương khoảng 182,5%/năm và đã được hưởng khoảng 500 triệu đồng tiền lãi. Đến hạn thanh toán tiền vay, do anh P không trả đúng hạn nên Tuân đã thuê Nguyễn Đức Công đòi nợ anh P. Sau đó, Nguyễn Đức Công và đàn em nhiều lần ném dầu luyn, trứng thối vào nhà anh P và nhắn tin đe dọa. Thậm chí, bọn chúng còn đến tận cơ quan vợ chồng anh P gây rối, thúc ép trả nợ. Do sợ hãi nên vợ chồng anh P đã phải trả cho nhóm của Tuân và Công khoảng 800 triệu đồng.

Sau khi bắt đối tượng Vũ Thanh Tuân, đơn vị đã đấu tranh mở rộng. Đến nay, liên quan đến đường dây tội phạm này, ngoài khởi tố bị can Vũ Thanh Tuân về 2 tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", cơ quan Công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng khác về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản", trong đó có Nguyễn Đức Công. Tuy nhiên hiện tại đối tượng Công đã bỏ trốn nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định truy nã đặc biệt. Đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi của một số đối tượng liên quan đến hành vi ném chất bẩn, chất thải và hành vi đến trường học đe dọa giáo viên là vợ của bị hại, gây hoang mang trong dư luận quần chúng.

Cũng theo Thượng tá Lê Đức Tùng, trong quá trình điều tra, cơ quan Công an còn xác định có một số nhân viên ngân hàng trên địa bàn Hà Nam đã tham gia vào việc cho vay lãi nặng với các thủ đoạn tinh vi như: cán bộ ngân hàng tín dụng mở rất nhiều tài khoản cho vay để chia nhỏ việc trả lãi hàng tháng nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an.

Việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây "tín dung đen" nói trên đã góp phần ổn định ANTT trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

