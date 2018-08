Kết cục buồn của một mối tình chen ngang

Thứ Sáu, ngày 17/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sáng 13-8, một vụ thảm án đã xảy ra khiến 3 người chết, một nạn nhân may mắn sống sót, nhưng tinh thần rất hoảng loạn. Vụ án đã gây rúng động ở ấp 4, xã Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang.

Hàng xóm gia đình nạn nhân, bà Nguyễn Thị Bích Thủy nhớ lại, khoảng 5 giờ sáng bà nghe như có tiếng ai đó gọi tên chồng mình, tiếng kêu rất yếu. Bà vội chạy tới xem thì thấy cháu Đinh Thị Ngọc Ánh đang bị trói, bảo: "Thằng Khoa giết mẹ con với chị con chết rồi, mở trói giùm con". Bà sợ quá, chạy vào nhà gọi điện báo cho họ hàng của cháu chạy tới giúp".

Một cán bộ xã, cũng là hàng xóm của gia đình nạn nhân nghe tiếng tri hô từ nhà kế bên đã vội chạy tới cùng nhiều người khác, vào nhà thì phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi) và mẹ là bà Lê Thị Thanh Hoa (44 tuổi) cùng con gái chị Ngân, cháu Phan Ngọc Anh (5 tuổi) đã tử vong.

Người dân hiếu kỳ kéo đến chật cứng lối vào nơi xảy ra vụ án.

Chị Ngân và bà Hoa tử vong trong phòng ngủ, còn cháu bé con gái riêng của chị Ngân tử vong ngoài gốc dừa. Tất cả nạn nhân đều chết do bị siết cổ. Nạn nhân may mắn sống sót là em gái chị Ngân, Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, học sinh lớp 11).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy bắt hung thủ gây ra vụ thảm án. Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đích thân có mặt hiện trường chỉ đạo điều tra. Theo lời khai của nhân chứng, em Đinh Thị Ngọc Ánh, hung thủ tên là Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê Đồng Tháp). Khoa là chồng sau của chị Đinh Thị Ngọc Ngân, con rể bà Lê Thị Thanh Hoa.

Trong cơn hoảng loạn, Ánh cho biết, khoảng 3 giờ cùng ngày, em nghe tiếng động bên phòng mẹ. Chạy sang, em bị Khoa bóp cổ, đè xuống nền nhà đến khi ngất đi, rồi dùng dây dù trói, vác vào phòng. Theo Ánh, trước đó Khoa đã dùng dây dù siết cổ vợ và mẹ tử vong. "Sau khi sát hại mọi người, anh ta trở lại thấy em tỉnh dậy, nên bảo tao giết mày một lần rồi không chết nên tha, rồi dùng dây dù trói chặt. Khoa còn nói "anh ta sẽ tự tử". Sau đó em cố hết sức bò ra ngoài cổng kêu cứu", Ánh cho biết. Với cháu bé, rất có thể khi thấy mẹ và bà ngoại bị giết, hoảng quá cháu bé chạy ra ngoài liền bị hung thủ đuổi theo sát hại.

Cơ quan điều tra cũng đã đưa Ánh đi kiểm tra sức khỏe tâm thần, tuy nhiên đến chiều tối 13-8, Ánh vẫn chưa hết hoảng loạn.

Khám nghiệm hiện trường Công an thu giữ được 4 sợi dây dù mà hung thủ dùng để sát hại các nạn nhân. Trên thi thể của cháu bé nằm cạnh gốc dừa vẫn còn sợi dây dù quấn quanh cổ. Qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của nạn nhân, bước đầu, Cơ quan công an nhận định Nguyễn Đăng Khoa chồng sau của chị Ngân, sống chung nhà với các nạn nhân, là nghi can số một.

Chị Ngân là con thứ hai của vợ chồng ông Trung, bà Hoa. Chị từng có một đời chồng và sinh được bé gái tên Phan Ngọc Anh. Khoảng hơn 2 năm trước, anh B., chồng trước của chị Ngân làm nghề thợ bạc, còn chị chăn nuôi heo. Thời điểm này, Khoa là nhân viên thú y nên thường xuyên đến nhà để chăm sóc đàn heo nhà chị Ngân. Từ đây cả hai nảy sinh tình cảm. Cũng vì mối tình bất chính này mà "duyên chồng vợ" giữa chị Ngân và anh B. tan vỡ.

Sau khi ly hôn với chồng, Ngân về ở với cha mẹ ruột. Rồi Khoa và Ngân tổ chức đám cưới. Khoa về ở chung với gia đình vợ được hơn một năm nay. Khoa cũng là người chăm chỉ làm ăn, không có mâu thuẫn gì với gia đình bên vợ, chỉ lầm lì, ít nói và rất ít giao tiếp với hàng xóm.

Vụ án xảy ra, thân nhân nạn nhân phát hiện vòng vàng trên người các nạn nhân, hơn 10 triệu đồng, chiếc xe máy Future Biển số 63B3 - 465.66 (do chị Ngân đứng tên) và 4 điện thoại không còn, có thể nghi can đã lấy đi. Kiểm tra trong cốp xe còn lại của chị Ngân, họ phát hiện lá đơn ly hôn của chị và nghi can đã được soạn sẵn. Có thể đây là nguyên nhân khiến Nguyễn Đăng Khoa gây án?

Đến hơn 3 giờ chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm đã hoàn tất, thi thể 3 nạn nhân được ngành chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ngồi cạnh thi thể con gái 5 tuổi, anh B. chồng cũ chị Ngân, đau đớn khóc nghẹn, gọi con trong tuyệt vọng: "Mới hôm qua thôi cha con tôi còn quấn quýt bên nhau. Cháu về bên nội chơi hơn 2 tuần, chiều qua tôi đưa cháu về với mẹ để hôm nay cháu tới trường nhận lớp. Vậy mà…!". Nhận hung tin về con gái cùng vợ cũ và mẹ vợ cũ bị sát hại khiến anh B. không thể đứng vững.

Căn nhà nhỏ của gia đình các nạn nhân nằm khuất sâu dưới những tán dừa giờ đây càng chật chội hơn khi 3 cỗ quan tài nằm sát cạnh nhau. Ông Đinh Văn Trung hết ôm quan tài vợ lại quay qua ôm linh cữu con và cháu rồi khóc nấc. Người đàn ông vốn lam lũ, đầu quấn vành khăn trắng, dường như không còn sức để chịu đựng nỗi đau này.

Hai cô con gái ông Trung cũng vật vã bên linh cữu mẹ, chị - em gái và cháu bé. Bộ áo xô quá rộng đối với họ. Tất cả chẳng ai tin, chỉ qua một đêm họ mất đi 3 người thân bởi bàn tay tàn ác của một kẻ bất nhân từng là người thân trong gia đình. Cháu Ngọc Ánh vẫn chưa hết thẫn thờ trước cái chết của mẹ, chị và cháu gái. Hỏi gì cháu cũng lắc đầu không nhớ, không biết.

Tai họa ập xuống cùng lúc đối với gia đình ông Trung. Ông đang chăm sóc mẹ đẻ (82 tuổi) tại bệnh viện thì nhận được tin ở nhà xảy ra chuyện chẳng lành. Cùng ngày dì ruột của ông qua đời, còn người em trai bị bệnh nan y đang điều trị tại bệnh viện.