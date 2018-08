Kế hoạch tàn độc của nghi phạm giết 3 người trong gia đình ở Tiền Giang

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, việc bắt nhanh thủ phạm gây án thể hiện sự quyết tâm cao của lực lượng Công an và trấn an dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.