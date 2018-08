Lời khai ban đầu của nghi phạm giết 3 người gây rúng động Tiền Giang

Thứ Ba, ngày 14/08/2018 14:18 PM (GMT+7)

Nghi phạm giết vợ, mẹ vợ và con vợ gây rúng động Tiền Giang khai nguyên nhân gây ra vụ thảm án.

Đầu giờ chiều 14-8, tại cơ quan công an, Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã đưa ra những lời khai ban đầu liên quan đến vụ án cũng như lý do gã ra tay.

Theo lời khai ban đầu, sáng 13-8, Khoa dùng dây dù siết cổ cháu Phan Ngọc Anh trước. Sau khi sát hại xong cháu Anh, lúc này chị Đinh Thị Ngọc Ngân cũng thức giấc nên Khoa cũng không tha.

Tiếp theo, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ, dùng dây dù siết cổ bà Lê Thị Hoa cùng em vợ là Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn ngay sau đó.

Sau khi gây ra vụ thảm án, Khoa đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử. Theo Khoa, nguyên nhân của vụ cuồng sát này là do chị Ngân có ý định chia tay với gã.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa

Trưa 14-8, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã bắt giữ Khoa khi gã đang chạy xe máy trên đường, có nhiều khả năng sẽ qua Mộc Hóa, tỉnh Long An để sang Campuchia.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 13-8, Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành) đã bò ra khỏi nhà kêu cứu vì anh rể là Khoa đã giết chết 3 người trong nhà cô. Các nạn nhân là chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, vợ Khoa), bà Lê Thị Hoa (SN 1974, mẹ chị Ngân) cùng cháu Phan Ngọc Anh (SN 2013, con trai riêng của chị Ngân).

Theo lời kể của Ngọc Ánh thì Khoa giết chết những người trong nhà và bóp cổ cô nhưng sau đó, gã đồng ý tha mạng và nói: "Anh sẽ tự tử".