Kết bạn với "nhà từ thiện" trên MXH, 1 phụ nữ mất 500 triệu đồng

Thứ Hai, ngày 27/09/2021 22:00 PM (GMT+7)

Công an Gia Lai vừa phối hợp với Công an Thừa Thiên Huế bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng thủ đoạn nhờ nhận tiền để làm từ thiện thông qua mạng xã hội.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3-2021, Lê Thanh Phụng (SN 2003, tạm trú P. Thống Nhất, TP. Pleiku, Gia Lai) được một đối tượng tên Việt đưa cho sử dụng một tài khoản Facebook tên “TommyLe”. Sau đó, Phụng sử dụng tài khoản này để tham gia vào các hội nhóm trên Facebook có hoạt động từ thiện, nhằm mục đích lừa đảo.

Đối tượng Phụng tại cơ quan Công an. Ảnh Công an Gia Lai

Phụng dùng tài khoản TommyLe để kết bạn với chị S.H (ngụ Thừa Thiên Huế, người thường xuyên làm từ thiện) và đặt vấn đề muốn chuyển một số tiền lớn từ nước ngoài về để nhờ chị H làm từ thiện. Vì tin tưởng cùng là thành viên trong nhóm từ thiện trên Facebook, nên chị H. đã đồng ý nhận giúp.

Sau đó Phụng đã làm một trang web giả mạo hình thức chuyển tiền online đề nghị chị H. truy cập nhận tiền. Trong trang web này, Phụng đã yêu cầu nhập các thông tin tên tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực OTP.

Khi đã có được các thông tin đầy đủ từ tài khoản ngân hàng của chị H., Phụng cùng đối tượng tên Việt đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 500 triệu đồng.

Biết mình bị lừa, nạn nhân đã đến Công an Thừa Thiên Huế trình báo. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Công an 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Gia Lai đã phát hiện và bắt giữ Phụng tại 1 nhà trọ P. Thống Nhất, TP Pleiku.

Cơ quan Công an đã thu giữ đầy đủ các tài liệu, vật chứng có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Tại cơ quan Công an, Phụng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

