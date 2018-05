Kẻ trộm táo tợn giết người, hiếp dâm trẻ em trên đường chạy trốn

Thứ Hai, ngày 14/05/2018 15:28 PM (GMT+7)

Trộm được 3 cái ĐTDĐ, bị người dân truy đuổi Giả chạy trốn lên rừng thông. Phát hiện cháu T. đang đi vệ sinh ở khu vực gần đó, Giả đã bắt giữ rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Trước đó, hồi 11h ngày 13-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhận tin báo của Công an huyện Sa Pa về việc cháu Châu Thị T. (12 tuổi, trú tại xã Sa Pả), bị chết tại khu vực rừng đồi thuộc thôn Sa Pả, nghi vấn bị hiếp dâm và sát hại.

Sau khi nhận tin, Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an huyện Sa Pa và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và huy động các lực lượng tiến hành rà soát, truy xét đối tượng.

Đối tượng Giả.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân tử vong ở trên sườn đồi, cách đường liên thôn khoảng 70m, hai tay bị trói buộc về phía bụng, áo sơ mi ngoài bị bung toàn bộ cúc...; một số bộ phận trên cơ thể đã bị tổn thương.

Qua thu thập tin ban đầu, Thượng tá Lê Minh Thắng, Phó Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Sa Pa xác định đối tượng gây nghi vấn là Giàng A Giả (28 tuổi, trú tại thôn Sa Pả, xã Sa Pả, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Đến khoảng 14h30 cùng ngày, hai đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ đối tượng gây án.

Quá trình đấu tranh, đến 22h cùng ngày, Giả đã khai nhận hành vi giết người và hiếp dâm cháu T.

Theo lời khai của Giả thì khoảng 4h ngày 12-5, Giả đi đến thôn Sâu Chua, xã Sa Pả, đột nhập vào nhà dân trộm cắp được 3 chiếc ĐTDĐ thì bị người dân phát hiện, truy đuổi. Quá hoảng sợ, đối tượng bỏ chạy theo đường liên thôn từ Sâu Chua về thôn Sa Pả để bỏ trốn.

Đến khoảng 6h cùng ngày, đối tượng chạy trốn đến khu vực rừng thông gần hiện trường vụ án thì nghe thấy có tiếng chân người chạy ở phía sau nên đã chui vào bụi cây ven đường để nấp. Khi đó, đối tượng nhìn thấy cháu T. chạy qua và đi vệ sinh ở gần đó. Lúc này, Giả quan sát thấy không có người qua lại nên nảy ý định xâm phạm cháu T.

Đối tượng đi đến và bảo cháu T. cho quan hệ. Cháu T. giật mình bỏ chạy thì đối tượng đuổi theo xuống khu vực đồi rừng của gia đình ông Giàng A Dình ở thôn Sa Pả thì bắt giữ được cháu T. rồi đẩy nạn nhân ngã xuống đất để thực hiện hành vi đồi bại.

Trong khi thực hiện hành vi phạm tội, Giả đã đấm cháu T. vào mặt, dùng tay bóp cổ và sử dụng khăn quàng đỏ trói buộc 2 cổ tay cháu về phía trước. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Giả lấy chiếc váy của nạn nhân phủ lên người cháu T. rồi bỏ trốn lên thị trấn Sa Pa bán 3 chiếc điện thoại di động vừa trộm cắp được lấy tiền tiêu xài.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.