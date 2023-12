Kẻ say dùng dao tấn công vợ và con gái rồi thản nhiên đi ngủ

Ngày 19/10, thông tin từ Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Nam (28 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới)...