Kẻ sát nhân lẩn khuất trong đêm và thi thể tài xế taxi giữa đêm Đông giá lạnh

Chủ Nhật, ngày 02/01/2022 10:00 AM (GMT+7)

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện thi thể tài xế taxi tử vong do những vết cắt, cứa ở vùng cổ. Các manh mối mà kẻ sát nhân để lại là hết sức mơ hồ…

Vụ án mạng ngày cuối năm

Cuối năm thường là khoảng thời gian mọi người tất bật, cố gắng hoàn thành những công việc còn dở dang để sớm trở về đoàn tụ, quây quần bên gia đình, người thân chào đón năm mới. Tuy nhiên, đối với gia đình anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), thì những ngày cận tết năm 2019 lại là những chuỗi ngày của nước mắt và đau thương.

Theo hồ sơ vụ án, tối 29/1/2019 (tức ngày 24 tháng chạp âm lịch), khu vực quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình, mọi người bỗng nháo nhác khi phát hiện một người đàn ông tử vong với vết cứa sâu ở vùng cổ. Tiếp nhận tin báo, công an TP. Hà Nội lập tức triển khai lực lượng, tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ.

Sau khi xuống tay gây án, nghi phạm nhanh chân chạy trốn khỏi hiện trường

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan điều tra xác định, nạn nhân là anh Nguyễn Văn D (SN 1993, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội), tài xế taxi hãng Linh Anh. Nạn nhân tử vong do nhiều vết cắt, cứa tại vùng cổ dẫn tới mất máu cấp. Cách nơi phát hiện thi thể anh D. vài mét là chiếc taxi vẫn còn mở cửa, vết máu vương vãi theo vệt dài trên mặt đường.

Trên chiếc taxi 4 chỗ ngồi, cơ quan chức năng tìm thấy đôi dép và con dao dính máu của nghi phạm bỏ lại. Nhiều giả thiết về động cơ gây án của hung thủ như: Giải quyết mâu thuẫn, hận thù; cướp tài sản… được các cán bộ điều tra đưa ra để phân tích, mổ xẻ. Điều kì lạ ở chỗ, nếu đây là một vụ giết người, cướp tài sản thì tại sao phương tiện của nạn nhân cũng như những thứ có giá trị khác vẫn còn nguyên vẹn. Đây được xem là một trong những nút thắt của vụ án cần được công an lý giải.

Kẻ sát nhân dần lộ diện

Manh mối quan trọng đầu tiên mà cơ quan điều tra thu được là một câu nói của nghi phạm còn lưu giữ lại trong lúc trên xe. Kẻ tình nghi có chất giọng Nghệ An, là nam giới, tuổi đời còn khá trẻ.

Mở rộng kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, công an phát hiện hình ảnh nghi phạm chạy chân đất từ khu vực quảng trường trước sân vận động Mỹ Đình vào làng Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với tâm lý hốt hoảng. Ngay sau đó, hàng trăm cảnh sát được huy động để tìm kiếm thông tin kẻ thủ ác. Bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định được danh tính nghi phạm là Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, nghiện game online. Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, An đã rời khỏi xóm trọ cùng với ba lô quần áo.

Lần theo dấu vết, các trinh sát phát hiện, sau khi rời xóm trọ, An lấy trộm một chiếc xe đạp bên đường rồi chạy theo hướng thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình).

Sau nhiều ngày truy đuổi, tối 4/2/2019, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Cảnh An khi y đang lẩn trốn trong một quán game online tại thành phố Hòa Bình. Thời điểm bị bắt giữ, đối tượng tỏ thái độ ngỡ ngàng.

Tại cơ quan điều tra, trước những bằng chứng không thể chối cãi, An đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, chiều 28/1, sau khi chơi game hết tiền đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Khoảng 18h45 ngày hôm sau, An đi bộ ra khu vực đón trả khách của xe taxi tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Tại đây, đối tượng thấy anh Nguyễn Văn D. vừa trả khách nên vẫy xe bảo chở về sân vận động Mỹ Đình với giá 50.000 đồng. Ngay khi lên xe, An liền rút dao ra cầm tay và chờ cơ hội gây án.

Bị cáo Nguyễn Cảnh An bị tuyên án tử hình về tội "Giết người" và "Cướp tài sản"

Sau đó, khi anh D. lái ô tô tới khu vực cổng C, D (Sân vận động Mỹ Đình) thì tên cướp bảo tài xế táp xe vào lề đường. Tức thì An bất ngờ từ ghế sau chồm lên, khống chế rồi dùng dao cắt cổ nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh D. đạp cửa chạy ra ngoài được vài mét thì gục xuống và tử vong.

Với tội ác đã gây ra, ngày 25/9/2019, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cảnh An (SN 1999, trú ở xã Tràng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) 4 năm tù về tội "Cướp tài sản" và tử hình về tội "Giết người". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo phải chấp hành mức án chung là tử hình.

