Kẻ sát hại con riêng của chồng và cuộc truy lùng xuyên qua 2 thế kỷ (P cuối): Những ngày tháng ám ảnh

Khoảng những năm 2000, tại Lâm Đồng có rất nhiều người dân từ phía Bắc di cư vào làm kinh tế mới. Trong số đó, ngoài những cá nhân đi với mục đích lương thiện thì một nhóm nhỏ đối tượng phạm pháp, trốn truy nã cũng "lần" tới nơi đây để "ẩn nấp".

Nắm được thông tin này, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các đơn vị địa phương bắt giữ được nhiều đối tượng truy nã, phạm pháp chỉ trong thời gian ngắn. Thế nhưng, tuyệt nhiên không thể phát hiện ra tung tích của Nguyễn Thị Sâm, người ra tay sát hại con riêng của chồng rồi phi tang xác dưới ruộng năm 1988.

Hơn 10 năm đã đi qua, hàng trăm nguồn tin được công an xác minh, nhận diện nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0.

Nói về Sâm, vào thời điểm sau khi gây án, biết việc thi thể cháu H đã được phát hiện, người đàn bà này linh cảm chuyện sẽ bại lộ. Lợi dụng khi cả nhà đổ ra cánh đồng Bãi Rạng, nơi có thi thể cháu H, Sâm đã ôm con, "khăn gói quả mướp" rời đi lặng lẽ.

Sâm bế con men theo đê về nhà bố mẹ đẻ rồi chỉ ở trong thời gian rất ngắn lại tiếp tục "lên đường". Chị ta ra đường quốc lộ, xin đi nhờ xe về Hà Nội và tới ga Hàng Cỏ. Vào thời điểm công an phát hiện sự "dính líu" của Sâm tới cái chết của bé H, chị ta đã "an tọa" trên một toa tàu đi vào phía Nam.

Sâm tới Sài Gòn rồi lang thang ở đây, xin ăn qua ngày. Sau đó chị ta dạt xuống Bình Dương. Sâm xin vào phụ việc cho một quán cơm bụi. Được một thời gian, bà chủ quán cơm đột ngột từ trần, Sâm được ông chủ yêu quý nên cả hai đã kết hôn.

Kể từ đó, Sâm được "thay tên, đổi họ" sống như một người dân bình thường và sinh hạ thêm 2 người con. Nhưng số phận chớ trêu, có lẽ vì tội ác của mình mà luôn có một thế lực "ngầm" nào đó khuấy đảo cuộc sống của người phụ nữ này.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)

Ở với chồng mới được vài năm, ông này cũng từ giã cõi đời. Sâm một tay làm lụng nuôi đàn con nhỏ. Những năm tháng đó, trong mỗi giấc mơ, người phụ nữ này luôn xuất hiện hình ảnh về cậu bé H 5 tuổi trên cánh đồng Bãi Rạng. Sự ám ảnh đến đớn đau, hoảng loạn mà chẳng thể "giãy bày" khiến Sâm "kiệt quệ".

Sau này, khi bị bắt giữ, Sâm có khai đã nhiều lần muốn viết một bức thư gửi về cho anh N để nói rõ sự việc và xin lỗi. Thế nhưng, sợ bị lộ, bị bắt nên chị ta im lặng.

Sâm đi tiếp bước nữa với một người đàn ông trong vùng, lại có người con. Lần này, người chồng thứ 3 cũng chẳng ở được với Sâm lâu. Lần thứ 2 góa bụa, Sâm lầm lũi làm đủ việc tiếp tục mưu sinh. Cứ thế, 17 năm sau ngày gây tội ác trên cánh đồng Bãi Rạng, Sâm sống như một cái bóng mờ ảo.

Đến năm 2005, Công an huyện Phúc Thọ bất ngờ nhận được bức thư không đề tên, địa chỉ người gửi. Trong thư, người này cho biết đối tượng Nguyễn Thị Sâm hiện tại đã đổi tên thành Nguyễn Thị Lan, sinh sống ở Bình Dương.

Một cuộc rà soát tại Bình Dương được triển khai nhanh chóng. Mặc dù đây là địa bàn rộng lớn, cư dân đông đúc, nhưng bằng sự quyết tâm cao độ, chỉ trong thời gian ngắn, công an đã xác định được đối tượng khả nghi.

Đó là một phụ nữ di cư từ miền Bắc vào khoảng năm 1988, có con gái sinh năm 1987. Sau 17 năm, trải qua quá nhiều biến cố lẫn nỗi ám ảnh khôn nguôi, Sâm đã thay đổi tới mức nếu nhận diện bằng mắt thường sẽ không thể nhận ra.

Tất nhiên, những dữ liệu điều tra cho thấy, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Lan chính là Sâm. Khi các trinh sát ập đến, gọi tên thật ra thì Sâm chẳng còn ý chí "phản kháng". Chị ta lặng lẽ cúi đầu, thừa nhận mình chính là Sâm, kẻ sát hại cháu H năm 1988.

Sâm khai, thời điểm lấy anh N chị ta luôn có nhiều ấm ức trong lòng, nhất là khi mang thai đứa con đầu lòng. Sâm có cảm giác gia đình dành nhiều tình cảm cho cháu H hơn mình và cô con gái mới sinh. Từ đây, những suy nghĩ lệch lạc bắt đầu hình thành.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến bài viết)

Ngày 19/5/1988, Sâm "quẩy" quang gánh đi làm thì cháu H chạy theo sau. Trên đường đi, sẵn những ấm ức nhỏ nhen, trong đầu Sâm nảy sinh ý định độc ác. Chị ta đưa cháu H vào một căn nhà vắng rồi sát hại.

Gây án xong, Sâm để cháu H vào một bên quang rồi gánh qua triền đê sang cáng đồng Bãi Rạng và chôn ở đây nhằm phi tang.

Suốt thời gian sau đó, Sâm cũng cùng gia đình chồng đi tìm H khiến tất cả mọi người chẳng ai nghi ngờ điều gì. Chỉ tới khi thi thể H được phát hiện, Sâm mới sợ hãi và nhanh chân bỏ trốn.

Hơn 17 năm, vụ án trải dài từ những năm cuối thế kỷ 20 đến đầu thế kỷ 21 cuối cùng cũng được làm sáng tỏ. Những ngày tháng ấy, với các điều tra viên, trinh sát viên và lực lượng Công an huyện Phúc Thọ, Công an Hà Tây (cũ) luôn đầy ắp những suy tư. Chỉ đến khi bắt được Sâm, các anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, họ cũng đã an ủi được phần nào nỗi đau mất cháu, mất con của gia đình anh N dù phải thực hiện cuộc truy lùng hung thủ với khoảng thời gian vắt xuyên qua cả hai thế kỷ.

