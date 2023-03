Kẻ nhận án tử, người chung thân vì 500.000 đồng công ship gói ma túy

Ngày 29/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Phạm Văn Đức (SN 1997, quê Nghệ An, bị cáo từng có 2 tiền án) tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đồng phạm với Đức, Nguyễn Thành Nhơn (SN 1993, ngụ quận Tân Bình) bị tuyên tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Hai bị cáo Đức và Nhơn tại tòa.

Theo cáo trạng, 14h30 ngày 13/5/2021, tại trước nhà số 2A Lê Văn Quới, khu phố 27, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, tổ tuần tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về Ma túy, Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân bắt quả tang Nguyễn Thành Nhơn đang cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ trên xe gắn máy 1 chiếc loa màu đen in dòng chữ P-88 bên trong có 1 gói nylon chứa 977,65 gam, loại Methamphetamine.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nhơn không thu giữ gì liên quan đến ma tuý.

Tại CQĐT, Nhơn khai nhận số ma túy trên nhận từ Phạm Văn Đức, đang trên đường đi giao cho đối tượng tên Ken thì bị bắt quả tang.

Từ lời khai của Nhơn, 17h cùng ngày 13/5/2021, Đội CSĐT tội phạm về Ma túy phối hợp Công an phường 13, quận Tân Bình đã mời Phạm Văn Đức về trụ sở làm việc, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Đức (số 2 A đường C1, phường 13, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) nhưng không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan ma túy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Đức.

Phạm Văn Đức khai nhận vào khoảng 19h30 ngày 12/5/2021, Đức nhận được điện thoại của một thanh niên tên Ken (có tên gọi khác là Dũng, không rõ lai lịch) thuê Đức mang ma túy đi giao, trả công 500 ngàn đồng. Đức đồng ý.

Đến khoảng 20h ngày 13/5/2021, Ken gọi điện và chỉ dẫn Đức đến trụ điện đầu hẻm đường C1 (đoạn thuộc phường 13, quận Tân Bình) lấy gói ma túy được để trong bịch nylon màu đen đi cất giấu. Sau khi lấy được gói ma túy, Ken tiếp tục yêu cầu Đức mua chiếc loa có ký hiệu P-88 với giá 200 ngàn đồng và cất giấu ma túy vào bên trong chiếc loa trên để chở đi giao cho người mua ma túy.

Đức không có xe gắn máy nên đã báo với Ken. Ken cho Nguyễn Thành Nhơn đến gặp Đức để lấy chiếc loa có cất giấu ma túy bên trong. Khi Nhơn đến gặp Đức và lấy chiếc loa có chứa ma túy theo chỉ dẫn của Ken thì bị bắt.

Cáo trạng xác định, Phạm Văn Đức phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Nguyễn Thành Nhơn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đối với khối lượng ma túy là 977,65 gam, loại Methamphetamine.

Tại tòa cả hai bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Với đối tượng tên Ken, do Đức và Nhơn khai không rõ lai lịch, địa chỉ nên Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

