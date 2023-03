Vì 100 triệu đồng, liều mạng vận chuyển 24kg ma túy

Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp, cho biết Cơ quan CSĐTCông an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Văn Nhàn (SN 1988; ngụ phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra các túi ni-lông, bên trong là ma túy. Ảnh: CAĐT

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 27-2, Công an huyện Hồng Ngự phối hợp Phòng CSĐT về ma túy, Công an tỉnh Đồng Tháp, chặn bắt Phan Văn Nhàn. Lúc này, Nhàn đang điều khiển ôtô lưu thông trên Tỉnh lộ 841 (đoạn thuộc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự), chở theo 24kg ma túy, ngụy trang trong các túi ni-lông. Qua test nhanh, Nhàn dương tính với chất ma túy.

Phan Văn Nhàn và tang vật khi bị bắt. Ảnh: CAĐT

Qua giám định, ngành chức năng xác định số ma túy thu giữ là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine.

Nhàn khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự lên TP HCM để giao cho một người không rõ lai lịch, hưởng tiền công 100 triệu đồng.

