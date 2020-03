Công an thông tin chính thức vụ Huấn "hoa hồng" bị tạm giữ

Thứ Năm, ngày 05/03/2020 14:16 PM (GMT+7)

Đấu tranh tại chỗ, Bùi Xuân Huấn cùng Lê Mạnh Đạt chủ động khai nhận bản thân đã sử dụng ma túy.

Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ Huấn “hoa hồng” bị tạm giữ, ngày 5/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Công an TP.Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Bùi Xuân Huấn (hay còn gọi là Huấn “hoa hồng”, SN 1985, quê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) và Lê Mạnh Đạt (SN 1985, trú TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 1h30 ngày 4/3, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Lào Cai phối hợp với Công an phường Lào Cai kiểm tra hành chính khách sạn Kim Cương, thuộc tổ 1A, phường Lào Cai. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời điểm kiểm tra, trong phòng nghỉ có 2 đối tượng gồm Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt. Đấu tranh tại chỗ, Huấn và Đạt chủ động khai nhận bản thân đã sử dụng ma túy, nên tổ công tác đã yêu cầu 2 đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định cả Bùi Xuân Huấn và Lê Mạnh Đạt đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

