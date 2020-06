Công an phát lệnh truy tìm Huấn "hoa hồng"

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 11:49 AM (GMT+7)

Công an đã phát lệnh truy tìm đối tượng Huấn "hoa hồng" liên quan đến một đơn tố cáo mà công an đang thụ lý điều tra.

Ngày 16-6, nguồn tin từ Công an TP.HCM cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", 35 tuổi, quê Yên Bái) vì liên quan đến đơn tố cáo.

Huấn "hoa hồng"

Ngày 4-3, Huấn "hoa hồng" bị Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang khi cùng nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại một khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, tháng 9-2019, lực lượng Công an quận Bình Thạnh khi kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn, phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy. Sau đó, người này đã được đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quyết định của UBND phường 22, quận Bình Thạnh.

Bùi Xuân Huấn được mọi người biết đến với biệt danh Huấn "hoa hồng" vào khoảng năm 2015 và nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ những hình ảnh, video ăn chơi, khoe của trên mạng xã hội.

Huấn "hoa hồng" còn thường xuyên xuất hiện livestream với nhóm "giang hồ mạng" với những cái tên nổi cộm như: Quang "Rambo" hay Khá "Bảnh"...

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-phat-lenh-truy-tim-huan-hoa-hong-20200616112037258.htmNguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-phat-lenh-truy-tim-huan-hoa-hong-20200616112037258.htm